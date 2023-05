Marco Caudullo e Elena Pedone di Dna Musica vincono il premio della critica al “Musicalfestival Nazionale” di Messina

Savona. Si è svolto sabato 13 maggio 2023 presso il “Palacultura Antonello” di Messina il MusicalFestival nazionale “Il Pilone d’Oro”, ideato e organizzato da Salvatore La Porta giunto ormai alla 20^ edizione.

L’evento ha coinvolto artisti provenienti dalle 20 regioni d’Italia e da San Marino e le loro esibizioni, accompagnate dal vivo dall’orchestra diretta dal maestro Nazzareno De Benedetto ed accostati sfilate di moda, balletti, gruppi folk e cortei storici, sono state sottoposte al severo vaglio delle giurie rispettivamente tecnica, artistica e giornalistica.

Il duo canoro composto da Marco Caudullo ed Elena Pedone ha rappresentato la Liguria e la loro interpretazione della canzone de Il Volo “Grande Amore” ha impressionato le giurie, che hanno loro assegnato il prestigioso premio della critica.

“Un grande riconoscimento per il nostro impegno e motivo di orgoglio aver potuto rappresentare la Liguria ed in particolare la città di Savona: ringraziamo le nostre famiglie, l’associazione Dna Musica A.P.S. di Savona e Liana Saviozzi per averci sempre sostenuto ed accompagnato nel nostro percorso formativo” hanno affermato Marco ed Elena al momento della premiazione.