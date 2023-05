Manutenzione e messa in sicurezza strade: stanziati 500mila euro per Sp49 e Sp31

Sassello. Buone notizie per le strade provinciali 49 e 31 sul territorio di Sassello. Per la loro manutenzione e la messa in sicurezza di alcuni tratti sono stati stanziati 500mila euro.

“Come promesso io e la mia squadra ci stiamo impegnando per fare in modo che anche Sassello abbia una voce in capitolo per quello che riguarda le strade e la loro manutenzione” è il commento del neo sindaco Marco Dabove.

“Chi abita nel nostro territorio merita di essere fornito di una viabilità decorosa, in quanto viviamo in luoghi in cui il trasporto su gomma è l’unico modo per spostarsi e portare avanti la propria attività. Capiamo le problematiche e i periodi difficili che i nostri enti territoriali stanno attraversando, ma è giunto il momento che qualcuno faccia qualcosa”.