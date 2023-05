Lutto a Savona per la scomparsa di Lorenzo Autano: teatro, musica e sport le sue passioni

Lutto a Savona per la scomparsa di Lorenzo Autano, classe 1965, molto conosciuto nella città della Torretta con un ruolo attivo nella comunità locale pur non essendo di Savona. Da studente è stato parte attiva della goliardia savonese, ha collaborato per anni con il teatro e l’opera Giocosa ed è stato poi parte per molti anni della Confraternita del Cristo Risorto.

Eclettico e dai mille interessi, ha reso concreta la sua passione per la musica ed è stato tra i fondatori del coro lirico polifonico Giuseppe Manzino che grazie a lui ha collaborato per anni con il Teatro di Savona.

Nello sport alternava l’amore per il mare, divenendo socio attivo e in seguito presidente della Lega Navale di Noli dal 2006 al 2009 e poi giudice di regata a quella per la montagna, dove è stato una spalla per sua moglie Paola nella creazione del gruppo per giovanissimi nel CAI di Savona, con i suoi figli che hanno seguito le sue orme.

Professionista di spicco nella Banca Popolare di Novara e Banca Aletti e poi nel Credito Emiliano è stato sempre animato da serietà e spirito di squadra.

Entusiasta, generoso ed è stato un marito e padre affettuoso sempre presente: così lo ricordano amici e quanti lo hanno conosciuto.