Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Gabriello Castellazzi

Finale Ligure. Lutto, nel finalese, per la scomparsa di Gabriello Castellazzi, ex insegnante di materie scientifiche ed ex amministratore comunale di Finale Ligure e portavoce di “Europa Verde – Verdi del Finale”. Aveva 78 anni.

Fondatore dei Verdi finalesi nel 1986 e consigliere e assessore durante le giunte Bottino e Cassullo, è sempre stato in prima linea nella tutela e nella difesa dell’ambiente e delle pecualirità naturalistiche del territorio.

Simona Simonetti ricorda: “Gabriello è stata la prima persona con cui ho fatto politica. Mi ha insegnato come scrivere un’interpellanza e come funziona un Comune. Per qualsiasi questione politica: dalla raccolta firme alla ricerca dei problemi ambientali sapevo che potevo contare su di Lui. Solo per una cosa non voleva sentire ragione: non sopportava l’aggressività. Faceva politica con eleganza: basandosi sull’importanza del ragionamento e del confronto. Poi ci scambiavamo i prodotti dell’orto. Insomma mi mancherà la guida politica e l’amico. Buon viaggio Gabri e grazie di cuore di tutto”.

Grande Liguria lo ricorda come “un uomo colto, che con grande impegno ha svolto un importante ruolo nella politica locale. Ha sempre posto l’ideale al primo posto e le grandi battaglie che con tenacia ha sostenuto, sono lì a testimoniarlo. Molte volte non abbiamo condiviso le sue idee,ma la contrapposizione politica è sempre stata vissuta con grande civiltà e rispetto. Stiamo vivendo un momento culturale e politico molto basso,senza ideali,costruito sul culto della personalità. Un uomo di idee, cultura, garbo appassionato come Gabriello ci mancherà”.