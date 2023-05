Loano, via alle iscrizioni al campo solare 2023

Loano. Si sono aperte lunedì 8 maggio e si chiuderanno domenica 4 giugno le iscrizioni al campo solare “Estate Ragazzi 2023” promosso dall’amministrazione comunale di Loano.

Il campo solare è rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni e si svolgerà nei locali delle scuole Mazzini-Ramella (per i bambini dai 6 ai 12 anni) e presso la scuola dell’infanzia “Simone Stella” (per i bambini dai 3 ai 5 anni), presso la pagoda di via Gozzano e sulla spiaggia comunale appositamente adibita.

Il servizio sarà attivo dal 3 luglio al 31 agosto dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive) dalle 8 alle 17.30 (con possibilità di ingresso già alle 7.45 in caso di comprovate necessità).

Nel servizio è compresa la refezione, a cura della Fondazione Stella-Grossi e della ditta Dussmann.

Per quanto riguarda le rette, ai residenti viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia Isee e differenti per il primo, il secondo e il terzo figlio iscritto; ai non residenti viene applicata la tariffa diversificata. Le tabelle delle tariffe sono riportate nell’apposita sezione. Per i residenti è prevista una riduzione del 30% sul secondo figlio iscritto e del 60% sul terzo figlio iscritto.

Le domande possono essere compilate esclusivamente online tramite il sito istituzionale del Comune di Loano.