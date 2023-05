Loano tappa del Ramble Rally, tour di 5 giorni attraverso le strade più belle d’Europa

Loano. Sono arrivati nel savonese, precisamente a Loano, i 100 automobilisti partecipanti all’edizione 2023 del Ramble Rally, tour di 5 giorni attraverso le strade più belle d’Europa.

Particolarità dell’evento, oltre al fatto che sono ammessi tutti i tipi di automobili, è che i partecipanti non conoscono l’itinerario. Erano quindi ignari che sarebbero giunti nella nostra Riviera, quando sono partiti da Milano per il secondo giorno di Ramble Rally.

Il tour ha preso inizio due giorni fa da Strasburgo e da lì la carovana di auto si è spostata in Svizzera per poi raggiungere l’Italia. E chissà dove saranno ora diretti i 100 automobilisti.

Ogni giorno percorreranno tra i 400 e i 550 km, toccando due destinazioni. La maggior parte del percorso sarà su strade poco conosciute, come si legge sul sito, l’obiettivo è di evitare il più possibile l’autostrada e le strade conosciute che si vedono in ogni guida turistica e in quasi tutti i programmi TV.

Durante l’anno sono tre gli appuntamenti con il Ramble Rally, iniziativa organizzata da RR eventravel, consociata di CRUM eventravel: quello primaverile (a maggio), quello autunnale (a settembre) e infine quello invernale che si terrà per la prima volta nel 2024.