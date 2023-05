Loano, scontro tra uno scooter e un camion sulla via Aurelia: ragazzo ferito e soccorsi mobilitati

Loano. Incidente stradale, nella mattinata odierna, a Loano. È successo intorno alle 7, lungo la via Aurelia, nei pressi dell’Eurospin.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause in via di accertamento, sono stati uno scooter, guidato da un ragazzo, ed un camion.

Il giovane, sbalzato dalla sella in seguito all’impatto, è caduto rovinosamente a terra riportando ferite e lesioni. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto un’ambulanza di Pietra Soccorso e l’automedica del 118, oltre alla polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.