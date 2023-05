Loano, per la Festa della Mamma nuovo appuntamento con i “Pomeriggi in Libreria”

Loano. Nuovo appuntamento con i “Pomeriggi in Libreria” organizzati dal Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Le attività organizzate dallo staff della libreria sono rivolte ai bambini di tutte le età (solitamente i partecipanti hanno tra i 3 e gli 8 anni) ed hanno l’obiettivo di avvicinare i bimbi al mondo della lettura con letture, laboratori, giochi a tema e merende.

L’appuntamento di martedì 9 maggio sarà dedicato alla Festa della Mamma: “Con lettura e merenda ci concentreremo sulla creazione di un pensiero speciale per le mamme”, spiegano dalla Libreria.

Gli incontri si terranno ogni settimana dalle 16.30 alle 18 ed in giorni diversi, in maniera tale da andare incontro alle esigenze di tutti quei bimbi che al pomeriggio sono impegnati in attività scolastiche o sportive.

I “Pomeriggi in Libreria” sono del tutto gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione: è possibile riservare uno o più posti fino al giorno prima dell’evento (in caso di mancata presenza saranno accettati partecipanti compatibilmente con la disponibilità del materiale per le attività e non oltre il numero massimo di 25 bambini). I laboratori prevedono la merenda: in caso di allergie o necessità particolari sarà cura del genitore occuparsene. E’ obbligatoria la presenza di un adulto.