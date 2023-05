Loano non solo mare, il 4 maggio escursione a Monte Greppino con il Cai

Loano. Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 4 maggio è in programma una gita a Monte Greppino.

I partecipanti si troveranno alle 8 in piazza Valerga a Loano. Da qui si dirigeranno in auto verso il casello autostradale di Pietra Ligure e, percorrendo l’A10, raggiungeranno Celle Ligure. Arrivati sull’Aurelia, ci si dirige a Varazze dove, al centro dell’abitato, si prende la strada per Sassello e la si tiene sino a Pero. Qui si svolta a destra in direzione Alpicella, e giunti sulla piazza centrale di questa frazione si imbocca la via Ceresa, uno stradello asfaltato che porta all’omonima località, dove verranno lasciate le auto.

Dalla località Ceresa (a 492 metri) si risale nel bosco con un ripido stradello cementato che si immette su un’ampia sterrata. Di qui con una deviazione andata e ritorno, si supera un’area pic-nic per raggiungere un poggio roccioso su cui sorge la Cappella di Sant’Anna (a 675 metri), a strapiombo sull’abitato di Alpicella e con un vasto panorama. Ritornati sulla sterrata l’itinerario prosegue superando alcuni coltivi ed edifici in pietra ormai abbandonati. Raggiunto un rio, si arriva al tratto più interessante dell’itinerario, la cosiddetta strada megalitica, un breve percorso lastricato lungo un centinaio di metri costeggiato da un lato da particolari muri a secco e dall’altro da lastroni di pietra inclinati ed infissi nel terreno, intervallati da una fila di poderosi e spettacolari faggi: forse i resti di un tracciato di tipo religioso e rituale che al suo termine, nel bosco sottostante, conserva un recinto semicircolare costituito anch’esso da pietre infisse. Su questi manufatti non ci sono notizie sicure, ma gli studiosi, con le stesse considerazioni fatte per i graffiti della Valla delle Meraviglie in Val Roja, li ritengono comunque dovuti al fatto che questo monte, data la sua capacità di attirare i fulmini, era ritenuto sacro dagli antichi liguri e meta di pellegrinaggi. Ritornati al bivio precedentemente lasciato, si risale un erto sentierino e si raggiunge la cima del Monte Greppino (a 680 metri), che domina l’abitato delle Faie ed offre un esteso panorama sulla costa ligure, sulle Alpi e sul vicino sul massiccio del Beigua. Il ritorno verrà effettuato percorrendo lo stesso itinerario dell’andata. Si raccomanda di rifornirsi di acqua, in quanto sul percorso non ci sono fontane.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà un itinerario di andata e ritorno con deviazioni, con difficoltà E ed un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono: Franco Calderone (Caldez), Mario Chiappero e Gianni Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.