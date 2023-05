Loano, Massimo Carpegna si aggiudica il “Platinum Prize” al concorso “Elizabet International Music Competition”

Loano. Il loanese Massimo Carpegna si aggiudica il “Platinum Prize – miglior musicista in assoluto”, al concorso multidisciplinare “Elizabet International Music Competition” di Londra con il brano sinfonico “Hymn to a New World”.

Al concorso hanno partecipato candidati provenienti da 22 Paesi e Massimo Carpegna si è aggiudicato anche il premio speciale “Innovation in sound special award”.

“Alla fine di febbraio, mi sono trasferito con mia moglie da Modena in questa bellissima cittadina ligure, – ha spiegato. – L’impatto con il mare, i carugi e le case che paiono sostenersi l’una appoggiata all’altra in una sorta di ‘fratellanza architettonica’, di aiuto reciproco, mi hanno suggerito una musica positiva, solare, una speranza forse utopica: un mondo nuovo e soprattutto in pace, molto diverso da quello in cui viviamo ormai da più di un anno”.

Il 2023 è stato prolifico di riconoscimenti per il compositore già vicedirettore al Conservatorio di Modena e Vising Professor alla London Performing Academy of Music di Londra; infatti, ha vinto la Terza Edizione della “Swiss International Music Competition” di Lugano, il “Bach International Music Competition” e l’“United Kingdom International Music Competition” di Londra con il poema sinfonico Beyond Man e il “World Classical Music Awards” di Londra con lo schizzo sinfonico Hymn to the fallen for Freedom”.