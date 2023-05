Lo stilista di origini carcaresi Luca Moretti tra gli artisti del Festival del Cinema di Cannes

Carcare. Particolarità: questa è la parola d’ordine del nuovo abito realizzato dallo stilista ligure e fashion designer di origini carcaresi Luca Moretti per la chiusura della settantaseiesima edizione del Festival internazionale del Cinema di Cannes.

Seta, organza, jersey, fibre nobili naturali ricavate dalle corde in disuso delle navi da ancoraggio sono state recuperate, macerate e mescolate con sapienza e conoscenza tessile, al fine di poter affiancare la fase dello sviluppo tecnico rigorosamente stilistico, atipico, a volte trasversale, per creare culturalmente una particolare simbiosi tra il pianeta dell’arte e il mondo della moda dove le emozioni sono uno strumento fondamentale.

“L’abito è un insieme inedito minuziosamente studiato – spiega lo stilista – che rispolvera le mise sfolgoranti usate e volute da Alfred Hitchcock nelle sue pellicole d’autore interpretate da Grace Kelly, per poi passare non ai sogni ma alla realtà dei registi italiani degli abiti indossati nella loro cinematografia da Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren, Virna Lisi, e poi Joan Collins, Lana Turner, Philippine de Rothschild, unificando una storia unica che non bisogna giudicare del passato ma che va rivalutata, riconsiderata, reinterpretata artisticamente e stilisticamente in chiave odierna, attraverso nuovi disegni, forme, volumi, tagli, linee, colori, e anche nuove tecniche di sperimentazione andando sempre avanti”.

Moretti è abile ad unire capacità ad innovazione, puntando sulla precisione di saper portare in auge dettagli stupefacenti, di grande bellezza, valorizzando totalmente nel tessile un cammino sempre più green nel rispetto dell’ambiente, dove tutti indistintamente siamo parte integrante.