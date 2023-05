Lo Spiderman savonese Mattia Villardita tra gli ospiti di “Dreamers”: è tra i 16 liguri che ispirano le nuove generazioni

Liguria. C’è anche Mattia Villardita, lo “Spiderman savonese” che allieta con il suo costume da Uomo Ragno le giornate dei bambini ricoverati in ospedale, tra gli ospiti di “Dreamers”, l’evento organizzato da Regione Liguria e Orientamenti On Air alla “Claque” del Teatro della Tosse di Genova.

I sedici giovani ospiti racconteranno la propria esperienza nei rispettivi settori, dallo spettacolo fino all’impresa passando per la ricerca scientifica. Il talk, informale e aperto al pubblico, racconta le storie di alcuni “sognatori” liguri con una divertente intervista collettiva, andando a toccare tutti gli ambiti di queste esperienze.

“Dream” è infatti il tema dell’edizione 2023 di Orientamenti, il festival dell’orientamento e della formazione, quest’anno dedicato al sogno e all’importanza di seguire con tenacia i propri obiettivi, trasformandoli prima in progetti e poi in realtà. L’appuntamento è il primo di “Orientamenti On Air”, il nuovo format che vuole raccontare quotidianamente il mondo del lavoro, dei mestieri e dell’orientamento ai giovani liguri.

“Quello di oggi – spiega il presidente della Regione Liguria – è un momento di riflessione e di approfondimento pensato per dare sempre maggiore forza e continuità al grande lavoro di Orientamenti: il messaggio che vogliamo dare portando sul palco queste storie esemplari è che giusto inseguire con impegno i propri sogni, trasformarli in opportunità, lavorando per far emergere il talento presente in ognuno di noi. Si tratta del miglior regalo che possiamo fare a noi stessi, ma anche alla società, grazie al contributo che ogni singolo giorno abbiamo la possibilità di dare alla crescita e allo sviluppo della Liguria e del Paese”.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore regionale alla Formazione – è dare sempre maggiore forza e continuità al progetto di Orientamenti, che non è solo il grande evento di novembre ai Magazzini del Cotone, nella cui ultima edizione hanno partecipato oltre 100mila persone e ha visto oltre 1100 posti di lavoro offerti tramite il Career Day, ma eventi in tutta la Liguria, 365 giorni all’anno: ci sono gli webinar per le famiglie, gli incontri con gli artisti durante il Festival di Sanremo, Sailor, la nave dell’orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare, in partenza il 6 maggio da Genova. Tutto questo per offrire sempre più occasioni di crescita e formazione, consapevolezza nelle scelte e opportunità di lavoro a giovani e meno giovani”.

“Il grande lavoro di Orientamenti allarga ancora i propri orizzonti con ‘Dreamers’ – dichiara l’assessore alla Scuola – Con questo evento, e più in generale con l’edizione 2023, vogliamo sottolineare l’importanza di inseguire i propri sogni e porsi il sano obiettivo di realizzarli con impegno e capacità. Le storie dei ‘sognatori’ che si sono alternati sul palco fungeranno da sprone ed esempio per tanti giovani liguri ai quali forniamo una nuova occasione di crescita e confronto per avvicinarsi al lavoro e al futuro che li aspetta”.

Sul palco Matteo Altamura (community manager), Giulia Belgiovine (ricercatrice), Alessandro Cricchio (imprenditore), Giovanni Gritta Tassorello (imprenditore), Pietro Ienca (videomaker), Nicolò Leone (fotografo), Gianluca Magagnoli (imprenditore), Daniele Pallavicini (imprenditore), Pietro Pisano (giornalista), il podcast Salute al Var (Matteo Bassetti / Pietro Gritta Tassorello / Marco Ferretti), Guglielmo Schenardi (imprenditore), Dalia Raafat (ingegnere), Mattia Villardita (volontario) e Cecilia della Penna (imprenditrice).