Liceo Martini di Savona, Matilde Silvano vince il Concorso Caterina Sambin Vetro & Ceramica

Savona. Domani alle 15 nell’aula magna del lice artistico “Arturo Martini” di Savona, si svolgerà l’ultimo atto della seconda edizione del progetto “Caterina Sambin Vetro & Ceramica”, che è consistito quest’anno in un concorso di product design a cui ha partecipato la classe 5 R del liceo, che si è dovuta cimentare nella progettazione di una mise en place destinata a presentare un piatto di chef Giuse Ricchebuono, una versione “stellata” dello Zemino di seppie, piatto appartenente alla tradizione gastromina ligure, per l’occasioen realizzato in tre consistenze: solida, liquida e semisolida.

Durante l’incontro di domani l’imprenditrice valbormidese Caterina Sambin consegnerà alla vincitrice del concorso Matilde Silvano un assegno di 1000 euro. Verrà inoltre consegnato un attestato di merito ai ragazzi i cui progetti si sono distinti per “innovazione formale e tecnologica”.

La commissione giudicatrice dei lavori, che si è riunita il giorno 31 marzo, era composta da: Enrico Gollo, presidente ADI Liguria; Nicoletta Negro, assessore alla cultura e vice presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica; Gian Luigi Pantaleo, presidente di ISVAV, Museo dell’Arte Vetraria Altarese; Giuse Ricchebuono, chef al ristorante Vescovado di Noli; Caterina Sambin, imprenditrice.

L’evento di domani, 11 maggio, sarà ospitato dal dirigente scolastico Domenico Buscaglia, con interventi da parte d: Enrico Gollo, Nicoletta Negro Assessore e Antonella Porta, docente della classe 5R coinvolta nel progetto.

Il progetto Caterina Sambin Vetro & Ceramica è nato due anni fa dalla volontà dell’imprenditrice di coniugare la propria esperienza lavorativa a contatto con i giovani con la sua passione per il design e per la continua ricerca di soluzioni nuove e creative, e al contempo di offrire ai giovani del nostro territorio l’opportunità di esprimere la propria creatività e capacità progettuali.

Avviato nel 2021 con una classe quarta del lceo artistico, la prima edizione del progetto si poneva un duplice obiettivo: da una parte trasferire agli studenti la capacità di realizzare una prima serie di oggetti in ceramica e in vetro, dall’altra lo studio, l’analisi e la realizzazione di decori ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave contemporanea.

Questi due obiettivi hanno portato alla realizzazione di una serie di bijoux e di complementi per la tavola in vetro e ceramica, che al termine dell’anno scolastico 2021-22 sono stati presentati ed esposti nei locali del ristorante BINO, al piano Zero del Museo della Ceramica di Savona.

Alla sua seconda edizione, fortemente voluta da Caterina Sambin, il progetto è consistito quest’anno in un contest di product design, volto a sensibilizzare gli studenti del corso di design del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona all’uso progettuale del vetro e della ceramica, materie prime tipiche dei rispettivi due distretti produttivi della provincia di Savona.

La vincitrice del concorso é Matilde Silvano; secondi classificati a pari merito: Elisa Lolli ed Emanuele Renzoni; terzo classificato: Andrea Concato; menzioni speciali ad Aurora Buscaglia e a Emma Frumento.