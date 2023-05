Lezione di sicurezza in mare e regata: le iniziative del Savona Yacht Club a Bergeggi

Bergeggi. Doppio appuntamento questo weekend con il Savona Yacht Club sul litorale di Bergeggi.

Sabato 6 maggio si terrà l’incontro “La Sicurezza in mare”, in programma alle ore 10:30 presso la Spiaggia Libera Mare Sport. Aprirà le dimostrazioni Davide Virzi, direttore dell’Area marina Protetta di Bergeggi. Relatore Antonio Castellotti. Diverse le procedure che verranno illustrate: la chiamata di emergenza, l’uso dei giubbotti autogonfiabili, l’accensione di un fuoco a mano, il lancio della zattera di salvataggio in mare, l’accensione di fumogeni.

Il secondo appuntamento del fine settimana sarà domenica 7 con la regata intitolata “Vela nel golfo dell’isola”. La manifestazione si svolgerà nel golfo dell’Isola e potrà essere vista dal litorale di Bergeggi, inizio alle ore 11:00.

Ma gli eventi del Savona Yacht Club non terminano qui, sempre nel mese di maggio infatti andrà in scena il Campionato di Primavera 2023, con la terza prova “Regata tra le boe” in programma il 14 maggio, sempre nel golfo dell’Isola di Bergeggi, partenza della gara alle 10:30.