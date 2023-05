Lettera di ringraziamenti a Doria Nuoto Loano: “Il corso di Acqua Antalgica e l’abilità dell’istruttrice fondamentali per la mia ripresa fisica”

Al Signor Presidente

A.S.D. Doria Nuoto 2000

Loano

Gent.mo Signor Presidente

con queste poche righe vorrei rivolgerLe un profondo ringraziamento per il lavoro svolto da una Sua collaboratrice della piscina Doria, Istruttore del Corso “ ACQUA ANTALGICA” Signora Silvia Soriani.

L’ esperienza, le capacità e la preparazione che contraddistinguono il suo lavoro, accompagnate da grande attenzione per l’utenza, si sono rivelate preziose per la mia ripresa fisica e psicologica.

Come ex dipendente dell’Azienza Sanitaria 2 Savonese, so quanto sia apprezzabile incontrare un Operatore che abbia tanto a cuore il proprio lavoro e l’attenzione individuale per ogni singola persona seguita “anche se all’interno di un lavoro di gruppo” .

E’ lodevole come il Direttivo di una Società prettamente votata all’attività agonistica, sia ugualmente sensibile e attenta anche verso l’utenza che necessita di terapia di rieducazione, proponendo Operatori di alta professionalità.

Con gratitudine La saluto cordialmente e La informo che è mia intenzione inviare questa lettera anche alla stampa affinchè altre persone con difficoltà possano accedere al Servizio di Acqua Antalgica.

Dott.ssa Giusy Ardizzone