Lettera aperta di 45 carcaresi a sostegno della lista di Mirri: “Le persone giuste per cambiare il paese”

Carcare. Sono 45 i carcaresi che hanno sottoscritto una lettera aperta per sostenere la lista civica “Cambia Carcare” guidata dal Rolfo Mirri alle prossime elezioni amministrative (si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio)

“Siamo persone con percorsi culturali e politici differenti, per età, esperienze di vita sociale, lavorativa e di studio, ma accomunate da un unico obiettivo: l’amore ed il bene per Carcare – spiegano nella missiva – Per questo diamo grande importanza alle prossime elezioni comunali del 14 /15 maggio e per un esito favorevole vogliamo dare il nostro contributo. A tale scopo sottoscriviamo questa dichiarazione per sottolineare l’impronta civica, aperta a tutti, unitaria e centrale nella vita amministrativa e politica del nostro Comune”.

E poi illustrano i motivi che li hanno spinti a sostenere la candidatura di Mirri e della sua squadra: “Abbiamo apprezzato – scrivono – in questi anni il lavoro e la puntuale informazione svolta dal gruppo Consiliare ‘Impegno per Carcare’ guidato dal capogruppo Rodolfo Mirri coadiuvato dalla collaborazione degli altri consiglieri di opposizione. Per questi motivi lo abbiamo invitato a candidarsi alla guida del nostro Comune apprezzandone le competenze professionali, la propositività, l’atteggiamento di disponibilità al confronto e la tenacia nel perseguimento degli obiettivi per la rinascita del nostro comune”.

“Sosteniamo fermamente – proseguono – la candidatura di Rodolfo Mirri a sindaco di Carcare apprezzando nel complesso tutti i componenti della Lista Civica ‘Cambia Carcare’, poiché rappresentano al meglio le caratteristiche, le professionalità e la freschezza necessarie per l’auspicato, indifferibile cambiamento”.

Ed infine l’appello al voto: “Invitiamo a votare la lista per avere una nuova amministrazione con le caratteristiche idonee alla ricostruzione del tessuto sociale ed economico della cittadina, per farla tornare giusta, dinamica, attrattiva e accogliente come quando Carcare era unanimemente riconosciuto quale ambito luogo di Residenza e Servizi in Valle Bormida e non solo”.

Ecco l’elenco dei firmatari: Baccino Ilario (Pensionato già Assessore Comune di Carcare) – Berretta Alberto (Già Assessore Comune di Carcare) – Berretta Stefania (Giornalista) – Bonino Giorgio (Pensionato) – Braida Stefano (Operaio/Muratore) – Capici Giuseppe (Pensionato) – Carlini Francesca (Campionessa Mondiale di Bocce) – Carretto Rosanna (Casalinga) -Caviglia Luca (Ingegnere) – Dalla Torre Daniela (Pensionata) – Delfino Franco (Sindaco di Carcare dal 1995 al 2004) – Demicheli Mariolino (Pensionato) – Di Bella Pietro (Già Segretario Comunale) – Esposito Paolo (Operaio Tecnico Specializzato) – Ferraro Paolo (Chef) – Formento Ilario (Geometra) – Frumento Emanuele (Agente di Commercio) – Gagliano Roberto (Direttore Tecnico) – Gagliardo Laura (Pensionata già Docente Liceo Calasanzio) – Garolla Flavio (Artigiano/Elettricista) – Ghiso Giovanni (Pensionato) – Giorgi Riccardo (Imprenditore) – Irgher Luigi (Imprenditore del Vetro) – Lazzarino Rosanna Ved. Piacenza (Pensionata) – Malmignati Roberto (Impiegato Tecnico) – Marenco Aldo “Chipoli” (Dipendente Ditta Comparato) – Minetti Alfio (Già Assessore Comune di Carcare) – Monopoli Michele (già Comandante Polizia Stradale Carcare) – Morrone Alessio (Laureato) – Nicolini Angela (Sindaco di Carcare dal 2004 al 2009) – Novella Giulio (Operaio Metalmeccanico) – Ottonello Aldo (Volontario Protezione Civile & Gruppo Alpini Carcare) – Parodi Fausta (Casalinga) – Pisano Aldo (Già Presidente Cooperativa NordiConad) – Raviolo Elio (Già Dirigente Scolastico) – Rebella Silvia (Medico) – Rossi Giovanni (Pensionato) – Sangalli Roberto (Giornalista) – Sanna Marco (Pensionato) – Save Giulio (Chimico/Pensionato) – Sobrero Luca (Medico 118) – Soufaih Brahim (Operaio Specializzato) – Torterolo Annamaria (Pensionata già Direttrice IAL Liguria) – Torterolo Fabio (Impiegato) – Zanin Giacomo (Medico).