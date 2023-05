Le eccellenze dell’agroalimentare ligure protagoniste al Festival delle Regioni di Bucine

Garlenda. Grande successo per il Comune di Garlenda e la sua Pro Loco guidata da Matteo Romano protagonisti insieme alle eccellenze dell’agroalimentare della Liguria alla 17^ Festival delle Regioni di Bucine, nell’ambito della rassegna dedicata ai prodotti tipici regionali.

Nel paese della Valdarno, considerato la porta d’ingresso del Chianti, situato al confine tra le Provincie di Arezzo, Siena e Firenze, la comitiva Ligure composta dai volontari della Pro Loco di Garlenda e dall’Associazione Nuove Amicizie Vecchie Tradizioni, ha promosso attraverso le colture tipiche, dai “quattro d’Albenga” alle aromatiche, i grandi eventi che il ponente ligure dedicati alle colture tipiche: con Andora, Albenga e Diano Marina rispettivamente con “Azzurro Pesce d’Autore”, Fior d’Albenga e Aromatica.

Degustazioni con protagonisti i food ambassador della “Terra di Colombo”: l’olio extra vergine d’oliva Dop della Riviera Ligure, il basilico genovese Dop, i vini liguri Dop, le olive in salamoia, patè, le aromatiche, prodotti a base di lavanda e l’ormai immancabile Sale della Liguria, il brand olfattivo della nostra regione.

“Un appuntamento importante – come rimarca il presidente delle Antiche Vie del Sale e vice sindaco di Garlenda Alessandro Navone – che impegnerà i volontari garlendesi con attività laboratoriali come quello del pesto al mortaio e le degustazioni didattiche sulle eccellenze dell’agroalimentare della Liguria; una straordinaria dimostrazione di come lavorare per territorio sia strategico per lo sviluppo di tutti e di ciascuno”.

Festival delle Regioni Bucine Un Comune in Fiore 2023 -26, 27 e 28 maggio – oltre a tutte le regioni italiane, prevede per questa 17 edizione, anche partecipazioni internazionali da Ungheria, India, Bolivia e Colombia.

La partecipazione all’evento è stata resa possibile grazie alla grande collaborazione che le aziende del territorio hanno dimostrato, un sentito ringraziamento va a: Olio Aicardi Testico, La Vinvera Azienda Agricola di Raimondo Simone, Azienda agricola Bellando di Kelly Terranova, Pasqualini il Caffè, l’Ortofrutticola, Pastificio F.lli Porro, Pesto Fresco di Frasca Vincenzo e Nassa Angelo, Frescheri, Azienda Agricola Liguria Oro e blu di Canale Francesca, Forno di Mimmo, Bio Vio di Aimone Vio, Coldiretti di Savona, Gebelli Biscotti, Fiat 500 Club, Antiche vie del Sale, Associazione Lavanda Riviera dei Fiori, l’Agenzia InLiguria – #LaMiaLiguria, Il Sistema Bibliotecario Ingauno.