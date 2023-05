Le atlete del Doria Nuoto Loano alla 33° edizione di “Sincro per tutti”

Loano. Tre giornate di gara, lo scorso weekend, per le sincronette del Doria Nuoto Loano 2000. Le atlete si sono esibite a Colle Val D’Elsa (Siena) alla 33esima manifestazione nazionale di nuoto artistico “Sincro per tutti”.

Un weekend pieno di emozioni, in cui le savonesi si sono distinte con ottime prestazioni tecniche, portando a casa buone posizioni a livello nazionale.

Nella giornata di venerdì 26 maggio la squadra Assoluta (Beatrice Bonifacini, Gloria Burastero, Giada Delitala, Alessia Mascarino, Chiara Miozzo e Elena Razzaio) si è qualificata al 18° posto su 26 partecipanti, ottima posizione nonostante il punto di penalità dovuto al numero ridotto delle componenti della squadra.

Alla sera si è esibita la singolista Assoluta Beatrice Bonifacini, che ha ottenuto un bellissimo 11° posto su 24 atlete.

Nella mattinata di sabato 27 le atlete sono scese in vasca esibendo la squadra Juniores composta da G. Burastero , G. Delitala, A. Mascarino, C. Miozzo ed E. Razzaio. Il team si è qualificato (nonostante il punto è mezzo di penalità per il numero ridotto di atlete presenti nell’esercizio) al 26° posto su 41 partecipanti.

Alla sera della stessa giornata si sono esibiti i doppi Seniores. Il duo composto da Giada Delitala e Alessia Mascarino ha portato a casa un 24° posto e il duo composto da Matilde Marino e Maya Ordine si è classificato al 21° posto. Per entrambi gli esercizi ottima prestazione tecnica nonostante l’emozione dell’esordio. I doppi sono delle novità in casa Doria Nuoto.

Domenica 28 è stato il turno dei doppi Juniores: Marta Cenere e Federica Marcante hanno ottenuto il 65° posto, mentre il doppio formato da Gloria Burastero e Chiara Miozzo il 39°.

“Una trasferta che ha unito in un’unica squadra le atlete, fiere e soddisfatte dei traguardi raggiunti. Complimenti alle nostre ragazze e a tutto lo staff che hanno ben rappresentato la nostra società in una gara molto competitiva”, dicono da Doria Nuoto.