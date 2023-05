Lavoro, Pasa (Cgil): “Bisogna puntare sulla formazione, per Funivie si attendono i corsi da tre anni”

Savona. “La sfida del futuro, delle nuove competenze, si vince rendendo disponibile la formazione sempre e rimettendo il lavoro al centro. Il tema della formazione e lo strumento della formazione sono fondamentali per accompagnare il cambiamento del mercato del lavoro. La vita delle persone non è più divisa nelle varie fasi dello studio, del lavoro e della pensione, bisogna assecondare il cambiamento e accompagnarlo. Altrimenti si resta esclusi, si resta fermi al palo. Vale per ogni lavoratore, vale per le imprese. La sfida si vince facendo formazione”. Lo ha evidenziato il segretario provinciale della Cgil Savona Andrea Pasa.

E presenta le criticità del savonese: “Come nel resto del Paese, anche in provincia di Savona, il problema di reperimento di personale il cosiddetto mismatch, ossia il disallineamento tra la domanda e l’offerta del lavoro sta assumendo numeri importanti. Tra i settori, quelli maggiormente colpiti dal cortocircuito tra domanda e offerta di lavoro – con un grado di difficolta nel reperimento di risorse umane adeguate sono le industrie metalmeccaniche, le costruzioni e i servizi di alloggio e ristorazione e i servizi turistici”.

“Vedo risorse che non bastano a volte, ma soprattutto c’è la difficolta di comprendere le reali necessita e di assecondare i cambiamenti e quindi una sorta di desertificazione progettuale delle Istituzioni – in primis della Regione Ligure – , basta pensare che attendiamo da oltre 3 anni un progetto di formazione per i dipendenti delle ex Funivie e per nuovi addetti che serviranno in futuro per gestire quel comparto. Assessori e consiglieri regionali hanno fatto un gran parlare accusando il sindacato di strumentalizzare non si sa bene che cosa, ma di concreto non hanno fatto ancora nulla. Zero in condotta direi”.

Conclude: “Inoltre è determinante che il sindacato, insieme alle imprese preveda sempre di più nella contrattazione investimenti sul tema della formazione. C’è ancora molto da fare, è necessario un percorso culturale di convincimento per spiegare l’importanza della formazione al fine di restare al passo con la crescita, il cambiamento e non disperdere risorse preziose”.