Lavoratori di Ansaldo Energia indagati per le manifestazioni di Genova, la solidarietà di Cgil Savona

Savona. La Cgil di Savona esprime “vicinanza e solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori di Ansaldo Energia coinvolti nelle denunce per le manifestazioni svolte per difendere il futuro della loro fabbrica ed il proprio posto di lavoro”.

“La storia del movimento sindacale, le lotte operaie, la capacità di guardare anche oltre ‘l’oggi’, le conseguenti manifestazioni a difesa delle fabbriche e dei posti di lavoro, rappresentano un patrimonio comune da tutelare e da portare ad esempio in un paese che celebra il ‘lavoro’ già all’articolo 1 della Costituzione su cui si fonda, a maggior ragione nel momento storico che stiamo attraversando e con le difficoltà che incombono sul ‘lavoro’.

“La domanda è, semmai, perché in una ‘Repubblica fondata sul lavoro’ quasi sempre i lavoratori, per far ascoltare la loro voce, le loro sacrosante ragioni e per difendere fabbriche e posti di lavoro hanno dovuto e debbano continuare a scendere in lotta per avere risposte che, diversamente, chi dovrebbe non è in grado o non vuole dare”.