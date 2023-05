Pietra Ligure. Un attore di fama internazionale per un progetto di giovani cineasti ambientato sul lungomare e la spiaggia di Pietra Ligure. IVG.it ha incontrato Franco Nero, al termine delle riprese di un nuovo cortometraggio, “Soldi, Soldi, Soldi”, scritto e diretto da Riccardo Gelsumino, giovane e promettente regista varesino.

Da mercoledì 10 maggio è stato allestito il set, con la straordinaria presenza di Franco Nero, grande icona del cinema internazionale, protagonista di film come Django (1966) e Il giorno della Civetta (1968), al suo attivo quasi 240 film nella sua lunga carriera: location la spiaggia libera San Pietro, dove sono state girate alcune scene della nuova e originale produzione. Un film breve di atmosfera, che trae ispirazione proprio dal cinema western di cui Nero è stato uno dei principali interpreti, che mischia sapientemente – pur nella breve durata – quel senso di attesa e ineluttabilità che dilata il tempo e lo spazio, e rende la narrazione “pura fatalità”: perché in questo universo – fatto di ampi spazi, campi lunghissimi e luce abbacinante – vince chi spara per primo.

“Avevo già scritto la sceneggiatura del cortometraggio e una sera, guardando per l’ennesima volta il film “Vamos a matar companeros” di Sergio Corbucci, grande maestro degli spaghetti western, mi sono chiesto se mai una leggenda del genere western come Franco Nero potesse essere interessato a un progetto di questo tipo, che racconta del tempo passato ma anche del tempo buttato, di una routine schiacciante e inesorabile” spiega il regista.

Un omaggio dichiarato alla tradizione western italiana che trova ispirazione nei lunghi litorali di spiaggia di Pietra Ligure, anche grazie alla collaborazione con la Genova Liguria Film Commission, il Comune e l’appoggio ad alcune realtà locali. “Il mare di Pietra Ligure mi ha cresciuto, era inevitabile tornare in questi luoghi per girare” continua il regista: “Le lunghe spiagge, il mare fuori stagione, il cielo che muta senza previsione: tutto ha il sapore della malinconia e mi sembrava la location perfetta per raccontare questa storia.”

La produzione è affidata a Oki Doki Film, società di produzione audiovisiva e cinematografica – con diversi cortometraggi prodotti e distribuiti nei principali Festival internazionali – e già al lavoro con Gelsumino sullo sviluppo del documentario dal titolo “La Realtà Nuda”, che esplora lo sguardo cinematografico del regista Ruggero Deodato, scomparso lo scorso anno.

L’attore Franco Nero a Pietra Ligure

“Un progetto senz’altro inedito e originale, mi piace provare nuove esperienze e questa per me rappresenta una nuova avventura – ha detto il noto attore -. Inoltre, sposare una produzione con così tanti giovani è stato stimolante e piacevole, potrei essere il nonno di tutti loro…”.

“Come ho trovato Pietra Ligure, la riviera ligure e questo territorio? Un posto incantevole e davvero bello, ideale, tra l’altro, per le riprese e l’ambientazione del cortometraggio, la spiaggia e il mare qui hanno un fascino davvero speciale” ha aggiunto ancora Franco Nero.

“Mi sono trovato bene qui e sicuramente la sua vocazione turistica è ben rappresentata. E poi ho avuto la fortuna di provare le specialità locali, in primis piatti a base di pesce che amo tantissimo… Ciliegina sulla torta è stata anche la possibilità di vedere la partita della Roma… Una esperienza positiva, in una località che può senz’altro ospitare al meglio altri set cinematografici e produzioni di vario tipo” ha concluso l’attore Franco Nero.