Lastrico, Max Angioni, Raul Cremona, Ornano: a Pietra arriva “Teatro Moretti Off” con 9 serate per un’estate di grande cabaret in piazza

Pietra Ligure. Sull’onda del grande successo della stagione invernale del Teatro Moretti, che ha fatto registrare il sold out per tutti gli spettacoli andati in scena e che ha consacrato Pietra Ligure come punto di riferimento per l’offerta culturale del ponente ligure e non solo, per l’estate 2023 l’amministrazione comunale ha deciso di portare il teatro in piazza con una stagione di cabaret di altissimo livello.

Maurizio Lastrico, Max Angioni, Marta & Gianluca, Antonio Ornano, Raul Cremona, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Dado e Paolo Migone saranno i protagonisti del Teatro Moretti Off: un lungo “comedy show” con 9 grandi nomi del panorama comico nazionale per una programmazione che punta a diventare riferimento assoluto per gli spettacoli estivi all’aperto “tutti da ridere” per un vasto territorio che va ben oltre i confini del comprensorio pietrese.

Divertimento, spensieratezza e tante risate: sono questi gli ingredienti di un cartellone all’insegna della qualità, che unisce tradizione e innovazione e che propone un frizzante bilanciamento tra differenti modi di fare comicità, che tutti i giovedì dei mesi di luglio e agosto animeranno il palco allestito nella centralissima piazza San Nicolò.

Ad inaugurare la stagione sarà giovedì 6 luglio Max Angioni, comico reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, che porta in scena “Miracolato”, il suo nuovo spettacolo che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. A chiudere l’estate del grande cabaret di Pietra Ligure giovedì 31 agosto sarà invece Maurizio Lastrico, già protagonista della stagione teatrale invernale pietrese, con il suo monologo dove non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Piazza San Nicolò si trasformerà in un suggestivo teatro all’aperto: i posti a sedere saranno a pagamento mentre l’accesso alla piazza sarà libero e gratuito per i posti in piedi (per lo spettacolo di Maurizio Lastrico solo posti a sedere).

I biglietti e gli abbonamenti saranno acquistabili online, da lunedì 5 giugno, sul sito www.teatromorettipietra.it e attraverso i canali www.ciaotickets.com o presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (tel. 019.62931344/48, cultura@comunepietraligure.it).

“Dopo lo straordinario successo delle ultime rassegne teatrali invernali, abbiamo lavorato alla messa a punto di un cartellone di cabaret di altissimo livello e grande qualità per far scendere il teatro in piazza durante la stagione estiva – esordisce l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado. – Una stagione gestita direttamente dal Comune che consolida la direzione intrapresa nel 2019 che stiamo portando avanti con sempre maggior determinazione e, lo possiamo dire, soddisfazione e orgoglio. Teatro Moretti Off è un progetto turistico/culturale che vuole intercettare la voglia di tantissime persone di vivere momenti di spensieratezza e allegria, quella voglia di “staccare la spina” che abbiamo colto in molti durante la stagione teatrale invernale appena conclusa e a cui abbiamo voluto dare un’ulteriore risposta proponendo un cartellone estivo di assoluto valore in un contesto, la suggestiva piazza centrale di Pietra, accessibile a molte più persone, residenti e turisti, di quanto il teatro al chiuso possa fare”, conclude Rembado.

“Un’altra bella sfida che non vediamo l’ora di affrontare e che ci vedrà ancora una volta in prima linea nel continuare a sostenere un percorso che si propone di dare al nostro teatro un ruolo di primaria importanza nella vita culturale, turistica e sociale della Riviera, con l’obiettivo, sempre più chiaro, di allargare gli orizzonti alla scala regionale e nazionale – commenta il sindaco Luigi De Vincenzi – Le stagioni invernali del Teatro Moretti sono ormai diventate un appuntamento irrinunciabile e rito atteso e gettonatissimo, Teatro Moretti Off è una grande novità in cui crediamo molto, un debutto, nella splendida cornice di piazza San Nicolò, per questa rassegna estiva sotto le stelle che, ne siamo certi, diventerà un appuntamento fisso e suggestivo per la cultura in Riviera e non solo. Ringraziamo già fin d’ora gli artisti, tutti tra i nomi più importanti del panorama del cabaret nazionale, che si alterneranno sul palco di piazza San Nicolò ed in particolare ringraziamo Maurizio Lastrico per aver accettato la nostra proposta di ritornare a Pietra Ligure dopo lo spettacolo a teatro dello scorso febbraio, andato sold out in poche ore”, conclude il sindaco.

Ecco gli spettacoli e le date

6 luglio, Max Angioni con “Miracolato”

13 luglio, Marta &Gianluca con “Strapazzami di coccole”

20 luglio, Antonio Ornano con “Anthology”

27 luglio, Raul Cremona con “Raul Cremona live”

3 agosto, Andrea Di Marco con “Fuori Posto”

10 agosto, Enzo Paci con “Paci e bene”

17 agosto, Dado con “Dado a tutto tondo”

24 agosto, Paolo Migone con “Completamente spettinato”

31 agosto, Maurizio Lastrico con “Lasciate ogni speranza voi che entrate”