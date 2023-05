L’architetto savonese Daniela Donisi premiata al Festival dei giardini alpini di Albertville

Savona. Il giardino “Abracadabra” dell’architetto savonese Daniela Donisi si è aggiudicato il Prix Coup de Coeur nel concorso “Jardin en-chantés” del Festival dei Giardini Alpestri di Albertville, in Savoia, che è stato inaugurato il 13 maggio e resterà aperto al pubblico per tutta l’estate.

L’architetto, giardiniera savonese, non è nuova a questi successi nei concorsi d’oltralpe: dalla realizzazione al Castello di Chaumont (Loira) del giardino di “Alice nel paese delle meraviglie”, alla proposta a Nizza del “Labirinto delle Muse”, e a Juan Le Pins del giardino con le piante usate in passato per la tintura dei panni, che si era aggiudicato il Premio Ecologia.

Ad Albertville, il giardino “Abracadabra” è una interpretazione personale di Daniela Donisi del tema del giardino incantato attraverso le piante spontanee della montagna, sulla base di un proprio studio sul loro duplice utilizzo, medicinale e magico. Ai visitatori vengono infatti illustrate tanto le proprietà curative quanto gli incantesimi, gli amuleti e le pozioni legate tradizionalmente in passato a queste piante su tutto l’arco alpino italo-francese.

Fra le piante più rappresentative, la Rosa pendulina, l’Arnica montana, il Cumino dei prati, e tutta una rassegna di fiori ed arbusti che resistono meglio all’aridità tipica delle morene alpine.

Fra le curiosità del giardino viene proposto un antico sistema di irrigazione con riserva d’acqua contenuta in cisterne di terracotta che per porosità rilasciano l’acqua alle piante man mano che il terreno si asciuga con il passare dei giorni, evitando gli sprechi dell’innaffiatura con una soluzione più che utile ancora adesso.

Altra curiosità la scritta Abracadabra che si svela per magia solo leggendola da una particolare prospettiva, dove le 11 lettere dell’espressione si ricompongono come per magia con l’allineamento di 22 forme di ceramica sfalsate.

La giuria ha dichiarato che è stato difficile decidere nel testa a testa fra il giardino savonese e quello del primo classificato, un professionista di Genoble, per cui il Prix Coup de Coeur equivarrebbe ad un “primo pari merito” se questa classifica fosse prevista dal regolamento.