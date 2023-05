L’altra Laigueglia: “Prioritario chiudere contenziosi ed efficientare la macchina burocratica”

Laigueglia. “I ritardi o le mancate risposte del Comune alle richieste del territorio sono, per l’amministrazione, delle sconfitte. La macchina burocratica comunale può essere efficientata, ma soprattutto può funzionare meglio se supportata da un’amministrazione competente e svincolata da logiche personalistiche”. A dirlo è la lista “L’Altra Laigueglia”, guidata dal candidato sindaco Claudia Arduino.

“A Laigueglia – sottolineano – risultano aperti diversi contenziosi che fermano lo sviluppo del paese. Risultano ancora aperte alcune lottizzazioni per la mancata realizzazione delle opere pubbliche collegate. Risorse bloccate ed aree non utilizzate ed anzi scandalosamente abbandonate”.

Tra queste riportano alcuni esempio: “il campo sportivo, che viene anche usato come deposito per le boe in disuso; il solettone in via Punta Tacuara; la Club House parte della lottizzazione Mare 1 e i campi da tennis di via del Giuncheto”.

Per questo priorità della lista L’altra Laigueglia – dicono – “sarà proprio la chiusura di queste situazioni. L’efficienza si accompagna alla trasparenza e unite portano risultati positivi per la collettività”.