L’Albenga chiude il campionato battendo l’Angelo Baiardo: da domani si apre il capitolo Serie D

ANGELO BAIARDO 2 (55′ Oliviero, 91′ Romei) VS ALBENGA 3 (31′ Sogno, 58′ aut Zappiroli, 86′ Costantini)



92′ L’arbitro Casali, mandato da Cesena per arbitrare una partita senza risvolti per la classifica, fischia la fine delle ostilità. Finisce qui il campionato dell’Albenga.

91′ Corner dalla destra dell’Angelo Baiardo. Romei stacca più in alto di tutti e di testa batte Scalvini!

90′ Due minuti di recupero.

89′ Prova a firmare il successo anche Di Salvatore. Conclusione dalla distanza che si stampa contro il palo.

86′ Costantini che magia! Dalla lunga distanza, tiro a fil di palo che non lascia scampo nemmeno a un Ferrari in giornata di grazia.

81′ Doppia occasione. Prima, l’Angelo Baiardo crea i presupposti per segnare con Romei, il quale si invola da solo verso la porta ma viene fermato dalla bandierina dell’assistente. Sul ribaltamento di fronte, colpo di testa ravvicinato di De Sousa e altra parata sontuosa di Ferrari, che preso in controtempo riesce comunque a smanacciare sopra alla traversa.

74′ Costantini trova Beluffi al centro dell’area ma il controllo non è dei migliori, complice anche il campo reso scivoloso dalla pioggia. Palla tra le braccia di Ferrari.

71′ Punizione di Costantini alta. Ferrari controlla con lo sguardo.

66′ Altra “infornata” di cambi.

62′ Azione splendida e parata altrettanto spettacolare. Costantini allarga per Di Salvatore, assist rasoterra per Sogno. Ferrari si oppone e poi compie il miracolo sulla ribattuta a botta sicura di Beluffi.

58′ Albenga avanti. Bella azione che si sviluppa sulla destra. Sul cross nell’area piccola, deviazione sfortunata di Zappiroli.

57′ Inizia la classica girandola di cambi delle gare di fine stagione senza posta in palio. Nell’Albenga entra la bandiera Patrucco.

55′ Pareggio dell’Angelo Baiardo, meritato per la prova offerta. Oliviero fa partire una gran botta dalla distanza che lascia di stucco Scalvini. Rete che impreziosisce l’ottima prestazione del numero 8 dei genovesi

50′ Azione confusa nell’area del Baiardo, con Sogno che ci prova una prima volta ma viene murato da Ferrari, poi riconquista la palla a spalle alla porta ci prova di tacco. La difesa dei locali spazza via.

49′ D’Arcangelo lascia spazio a Beluffi.

46′ Inizio scoppiettante con un goal annullato all’Angelo Baiardo realizzato da Oliviero per fuorigioco e con un colpo di testa di De Benedeti che si è stampato contro la traversa.

Secondo tempo

Si chiude un primo tempo equilibrato in cui vi sono state occasioni ambo i lati.

45′ Pallone sanguinoso perso dall’Angelo Bairdo. Ripartenza 3 vs 1 dell’Albenga con Giudice che a tu per tu con il portiere pasticcia favorendo l’uscita dell’estremo difensore.

42′ Goal annullato a Oliviero dell’Angelo Baiardo per posizione giudicata di fuorigioco.

38′ Albenga pericoloso su corner. La zuccata di De Benedetti finisce alta.

35′ Punzione dal limite dell’area per l’Angelo Baiardo conquistata dall’ottimo Zuppiroli. Giambarresi la calcio bene provando a giro a metterla sotto all’incrocio alla sinistra di Scalvini. La palla picchia sulla rete dietro alla traversa dando a chi difetta di qualche decimo di vista l’illusione del goal.

31′ Vantaggio Albenga! Il rigore di Sogno è forte, Ferrari intiuisce e para ma la respinta è centrale. Sogno porta avanti i suoi con un comodo colpo di piatto.

30′ Rigore per l’Albenga. Ferrari esce, Sogno prova l’anticpo. L’arbitro ravvisa un contatto irregolare e indica il dischetto.

29′ Grande azione dell’Angelo Baiardo. Oliviero apre per la corsa di Fazio sulla destra. Bel cross diretto verso il secondo palo per l’accorrente Zuppiroli. Il numero 11 non riesce a impattare bene di testa perché leggermente in anticipo rispetto alla traiettoria.

27′ Angelo Baiardo in fase di attacco. I neroverdi ora ci provano da corner. Battuto corto e poi pallone messo in mezzo verso l’area piccola. I difensori ingauni bucano l’intervento mentre però nessuno dei locali riesce a deviare verso la porta.

23′ Oliviero è il più pericoloso dei suoi, attraversa l’area inguna orizzontalmente palla al piede e appena trova “luce” prova a calciare. Tiro a lato che non impensierisce Scalvini.

21′ L’Albenga prova a rispondere. Sponda aerea di testa di Sogno per De Sousa, conclusione sballata della punta che finisce abbondantemente a lato.

20′ Gran conclusione di Zuppiroli dalla distanza, che costringe Scalvini a superarsi tuffandosi alla propria destra. Deviazione in corner. A seguito del calcio d’angolo Gargiulo anticipa ma colpisce verso la porta. Scalvini para anche questa volta.

19′ Bella sterzata di Oliviero in area, che rientra e tira da posizione ravvicinata. Para a terra Scalvini.

14′ Costantini prova a pescare con un lancio verticale Sogno. Fa buona guardia Ferrari, che esce al limite e blocca la sfera.

11′ Oliviero suggerisce bene per Gattiglia in profondità. Esce bene Scalvini in presa bassa.

8′ Succede poco in questa prima parte di gara. Prima dell’inizio del match l’Angelo Baiardo ha tributato il pasillo de honor alla squadra ingauna.

1′ Si parte. Classica divisa verdenera per l’Angelo Baiardo. Maglia giallorossa per l’Albenga. Partita “balneare” nonostante il clima fresco per la stagione visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.

Manca poco al fischio di inizio. Cala il sipario sull’esaltante stagione degli ingauni, che due settimane fa ad Arenzano hanno festeggiato vittoria del campionato e ritorno in Serie D dopo 33 anni. Dopo il triplice fischio, si aprirà la partita relativa agli sviluppi societati. Ancora Marinelli? Gruppo di Novara del frontman Santi Cosenza da solo o a fianco di Marinelli?

Primo tempo

A. Baiardo: 1 Ferrari, 2 Ungaro, 3 Giambarresi, 4 Murialdo, 5 F. Fazio, 6 Napello, 7 Gattiglia, 8 Oliviero, 9 Romei, 10 Briozzo, 11 Zuppiroli. A disp.: 12 D’Amora, 13 Cremonesi, 14 Keita, 15 Valente, 16 Pascucci, 17 Carbone, 18 Muscolo, 19 De Vincenzi, 20 Orciuoli. All. Barillaro

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 D’Arcangelo, 4 F. De Benedetti, 5 Favara, 6 Gargiulo, 7 Garibbo, 8 Giudice, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 De Sousa A disp.: 12 Torielli, 13 P. Fazio, 14 Trofo, 15 Scarrone, 16 Barisone, 17 Patrucco, 18 Beluffi, 19 F. Graziani, 28 L. Di Salvatore. All. Buttu

Arbitro: Casali di Cesena. Assistenti: Torrero e Conio di Genova