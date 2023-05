Calcio, Albenga: squalifica del campo ma con l’Imperia sarà a porte aperte

[aggiornamento]L’Albenga giocherà con il pubblico la partita con l’Imperia. La società si avvarrà della possibilità di scontare la squalifica del campo per i fatti accaduti contro l’Arenzano nella prossima stagione. Porte aperte dunque al “Riva”. Un sospiro di sollievo per tutto il pubblico ingauno che potrà così celebrare il ritorno di Serie D e godersi uno dei derby più sentiti.

La società ingauna ha ricevuto inoltre un’ammenda di 500 euro. “Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso – si legge nel comunicato del giudice sportivo – i quali, dal 25′ del primo tempo dopo una decisione del direttore di gara avversa a loro, posizionati dietro ad un assistente, iniziavano ad insultare lui ed e il direttore di gara medesimo, fino al termine della gara con espressioni ingiuriose e minacce di morte; inoltre, in numerose occasioni, accendevano fumogeni dietro le spalle del predetto assistente, rendendo difficile la sua visuale sulle azioni di gioco in svolgimento”.

“Nel secondo tempo, poi, facevano esplodere vari petardi, nel campo per destinazione, sempre dietro le sue spalle, nella zona dove termina il manto erboso sintetico ed in cui erano presenti anche della ghiaia e delle pietre, finché, al 18′ del 2T, un petardo, nell’esplodere, faceva sì che una pietra, per lo spostamento d’aria, lo colpisse dietro un orecchio causandogli un intenso dolore, che rendeva necessario l’intervento del medico della società che doveva apporre del ghiaccio sulla parte dolente. In seguito a ciò, la gara veniva sospesa per circa 5′ e, successivamente, la gara proseguiva e si concludeva regolarmente (sanzione aggravata per il reiterarsi di più fatti in momenti diversi della gara – infrazione segnalata da parte di un assistente, anche sentito dal giudice sportivo per le vie brevi)”.