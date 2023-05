L’alba dentro l’imbrunire

Esistono testi che ti trasmettono emozioni incredibili, che raccontano di sensazioni ed evocano immagini uniche e preziose.

Se questi testi sono accompagnati dalla musica, ecco che nascono le canzoni che ti restano impresse e che, non importa quanto tempo tu stia senza ascoltarle, appena inizi a sentire la melodia, ecco che tutte quelle emozioni, ricordi e pensieri riaffiorano.

Oggi per me è una triste ricorrenza perché è l’anniversario della morte di Franco Battiato.

Come i grandi amori, la mia passione per le sue canzoni è nata per caso e molto tardi, tuttavia, quando mi sono ritrovata a Torino, in piazza San Carlo, ne sono stata letteralmente conquistata.

Così mi piace ricordarlo con una delle sue canzoni che preferisco e che credo sia tra le più belle dichiarazioni d’amore mai scritte.

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza

Questo sentimento popolare

Nasce da meccaniche divine

Un rapimento mistico e sensuale

Mi imprigiona a te

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

Fare come un eremita

Che rinuncia a sé

E ti vengo a cercare

Con la scusa di doverti parlare

Perché mi piace ciò che pensi e che dici

Perché in te vedo le mie radici

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà

Emanciparmi dall’incubo delle passioni

Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male

Essere un’immagine divina

Di questa realtà

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza

Eccola qui:

Buona visione e buon ascolto: spero che vi possa emozionare come riesce, ogni volta, con me.

