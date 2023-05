Laigueglia. A sorpresa è arrivata la vittoria per Giorgio Manfredi (votato dal 42,46% degli elettori) e dai dati non emerge nessun “campione” o recordman di preferenze.

Il più votato della lista civica vincente “Amo Laigueglia” è Paolo Spalla, un giovane universitario che studia a Torino e difficilmente potrà rivestire quel ruolo: per lui 51 preferenze.

A seguire Andrea Zancanaro e Giampaolo Giudice: entrambi hanno ottenuto 49 voti. Poi Lino Bersani (34), Lucia Facchineri (25), Alessandro Chirivì (22), Paolo De Lucchi (13).

Dai rumors emerge che potrebbe anche entrare in giunta almeno un assessore esterno.

Per quanto riguarda la minoranza, per la lista “Uniti per il Domani” passano il sindaco uscente Roberto Sasso del Verme e Massimiliano d’Appolito che ha ottenuto 41 preferenze. Mentre per “L’altra Laigueglia” entrerà solo Claudia Arduino.