Laigueglia, venerdì incontro su trattamento e recupero delle acque con il geologo Marsetti e l’europarlamentare Campomenosi

Laigueglia. Importante appuntamento venerdì 5 maggio ore 20.30 a Laigueglia presso la sala Semur, organizzato dalla lista numero 2 “Uniti per il domani” che supporta la ricandidatura del sindaco uscente Roberto Sasso Del Verme. Si parlerà di trattamento e recupero delle acque, desalinizzazione dell’acqua di mare in previsione della emergenza idrica ormai attuale.

“Non è un progetto utopistico ma una realtà, ormai da tempo, in diverse zone italiane e mondiali – spiegano dalla lista – Ci parlerà di tutto questo un esperto italiano che ha già progettato e costruito in diverse zone del pianeta impianti di questo tipo, il geologo Diego Marsetti”.

Presente alla serata anche l’europarlamentare Marco Campomenosi, che illustrerà l’impegno dell’Europa su questo tema e le possibilità di reperire i fondi europei per la realizzazione dei progetti. “Tema fondamentale per il futuro – concludono da Uniti per il Domani – che la nostra lista vuole trattare con serietà e concretezza. Vi aspettiamo numerosi”.