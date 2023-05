Laigueglia, si cambia: il nuovo sindaco è Giorgio Manfredi. “Non promesse ma obiettivi, la gente ha apprezzato”

Laigueglia. La comunità di Laigueglia ha scelto il cambiamento e, al termine delle amministrative 2023, è stato eletto sindaco Giorgio Manfredi.

L’ex direttore di banca oggi in pensione, alla guida della lista civica “Amo Laigueglia”, ha avuto la meglio sui due rivali: il sindaco uscente Roberto Sasso del Verme (“Uniti per il Domani”) e Claudia Arduino (“L’altra Laigueglia”).

Manfredi e Sasso sono stati protagonisti di un “testa a testa” in cui il primo l’ha spuntata per 57 voti di scarto: 408 quelli totali per Manfredi (42,46%), 351 quelli ottenuti da Roberto Sasso Del Verme (36,52%). Terzo posto per Claudia Arduino con 202 voti (21,02%).

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto – commenta a caldo Manfredi – E’ stata combattuta ma il risultato mi fa piacere. Ora ci aspetta un po’ di lavoro, vedremo di farlo al meglio possibile”.

“Ho vinto – aggiunge – perché credo che le persone abbiano apprezzato che abbiamo fatto una campagna elettorale non di promesse, ma di obbiettivi importanti da raggiungere. Abbiamo inoltre fatto una campagna elettorale molto moderata e improntata alla correttezza. Penso che sia questo ad averci premiato”. E rivela: “A dire il vero non ero pronto a vincere, mi ero preparato solo il discorso per la sconfitta…”.

“I risultati si rispettano – commenta invece Sasso Del Verme – Faccio i miei complimenti e gli auguri al nuovo sindaco”. Qui il suo saluto ai cittadini.

“Laigueglia è tornata all’antico – è invece il commento di Arduino – speriamo che il brocantage vada di moda. Il brocantage è l’arte del riciclo. Chi comanderà saranno i vecchi: Maglione Montaldo e poi Manfredi, le tre M”.

Ecco i nomi della lista a sostegno di Manfredi: Andrea Zancanaro, Alessandro Chirivì, Lucia Facchineri, Giampaolo Giudice, Paolo Spalla, Hind Herrached in La Serra, Lino Bersani, Stefania Maffiola, Andrea Poggi, Paola Delucchi.