Laigueglia nelle 5 spiagge migliori d’Italia secondo la rivista americana Forbes

Laigueglia. Giunge da oltreoceano un prestigioso riconoscimento per Laigueglia e il suo meraviglioso litorale. La nota rivista americana Forbes, in un articolo pubblicato pochi giorni fa, ha inserito Laigueglia nell’elenco delle 5 migliori spiagge in Italia, descrivendola come una delle località marittime assolutamente imperdibili e da visitare nel belpaese.

Inserita da tempo tra i “Borghi più belli d’Italia”, la rivista americana valorizza la cittadina rivierasca mettendone in evidenza la splendida sabbia fine, il clima mite, il centro storico con le sue casette color pastello, i caratteristici “caruggi”, i numerosi sentieri con la loro vista mare mozzafiato e la bellissima chiesa barocca di San Matteo.

“E’ sempre motivo di vanto e orgoglio vedere il nostro paese promozionato e valorizzato su una testata internazionale di così alto livello e diffusione” così commenta il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, che continua “nel tempo i nostri sforzi dovranno essere sempre più indirizzati verso la promozione e la diffusone del nome e dell’immagine di Laigueglia in tutti i più importanti circuiti mediatici, per portare la nostra cittadina al posto che merita nel panorama turistico nazionale ed internazionale”.

La rivista Forbes tratta in prevalenza temi legati all’economia, all’industria, alle eccellenze, alla comunicazione, al marketing ed al turismo, ed è da sempre la vetrina migliore per la valorizzazione e promozione delle novità, delle idee, delle iniziative imprenditoriali innovative e delle eccellenze territoriali.