Laigueglia 2023, Manfredi: “Collaborazione con le categorie per rilanciare commercio e turismo anche in bassa stagione”

Laigueglia. “Una visione allargata sul territorio e soprattutto massima collaborazione con le categorie per rilanciare commercio e turismo anche nei periodi di bassa stagione”. Il candidato sindaco di della lista ‘Amo Laigueglia’ Giorgio Manfredi ha iniziato gli incontri con le realtà locali aprendo un dialogo aperto e costruttivo con i commercianti.

Al centro civico Semur, infatti, sono state gettate le basi per l’inizio di una fattiva collaborazione con i rappresentanti delle attività commerciali laiguegliesi, presente Daniele Ziliani in rappresentanza dei commercianti di Laiguegliesi appena nominato coordinatore del Ponente per Confcommercio.

“La base con cui tutto il programma si è sviluppato anche per il settore commercio è di primario interesse che il paese torni a vivere – spiega il candidato sindaco Manfredi – C’è bisogno di una spinta al turismo. Il sostegno al commercio di prossimità è prioritario. Sarà un nostro impegno incentivare la presenza di visitatori nelle stagioni primaverile ed autunnale, lasciando inalterata la presenza di manifestazioni storiche che rappresentano ormai da anni un’icona di Laigueglia in campo nazionale ed internazionale”.

Sempre in quest’ottica tra le priorità inserite nel programma ‘Amo Laigueglia’ intende valutare l’aumento della durata di manifestazioni come “Il salto dell’acciuga”, Laigueglia è dei bambini. Nel dettaglio Manfredi aggiunge che: “Considerando che il fulcro delle attività commerciali del paese è rappresentato dal centro storico, è necessario curare al massimo il decoro delle attività e la pulizia e l’igiene delle strade e dei vicoli e renderlo comodamente fruibile anche da chi vive nelle zone decentrate mediante un servizio di bus navetta”.

Per Manfredi “va incrementato il servizio di svuotamento dei cestini gettacarta”. Altro obiettivo è rendere il più possibile friendly lo shopping tra i carruggi, aumentando così la competitività del nostro centro storico rispetto alle realtà limitrofe. Per le agevolazioni al settore commerciale le idee sono chiarissime: “Per la Tari non è possibile che il peso gravi pesantemente sulle attività commerciali ed in particolare sui pubblici esercizi bar-ristoranti. Occorre rivedere tariffe e metodo di tassazione passando quindi ad una tariffa puntuale che è già prevista dalla legge, ma oggi a Laigueglia non attuata e si basa sui consumi e non sui metri quadrati”.

Durante l’incontro si è parlato anche di infrastrutture sovracomunali che sono utili perché il “turista non scappi” o sia invogliato a venire a Laigueglia. “Indubbiamente il nostro comune ha un bisogno continuo di nuove opere e manutenzioni, ma occorre focalizzare l’attenzione anche su altri aspetti che non possono prescindere da una città che deve guardare più lontano, ad un futuro con risorse adeguate”, precisa Manfredi che ha parlato anche di fibra internet sul territorio e promuovere lo sviluppo delle tecnologie per una “smart city” in grado di attrarre nuovi residenti e una quota ormai sempre più importante di “smart workers”.

E per i parcheggi Manfredi ha le idee chiare: “Abbiamo pensato alla realizzazione di nuovi posti auto nei parcheggi esistenti, anche con struttura mobile e temporanea in carpenteria metallica removibile ed esteticamente compatibile con il paesaggio circostante e quindi senza un impatto visivo eccessivo. La sua realizzazione potrà così garantire un aumento del numero dei posti auto attraverso la realizzazione di una struttura sopraelevata con una schermatura “verde” ed un profilo a terrazze tipico della Liguria; ad esempio, in via dei Glicini”.