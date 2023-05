Laigueglia 2023, l’appello al voto di Roberto Sasso Del Verme: “Testa, cuore e concretezza per risultati ancora migliori”

Laigueglia. “Noi ci siamo stati e ci vogliamo essere ancora. Ci metteremo la testa, il cuore e la concretezza, per portare a casa risultati ancora migliori di quelli ottenuti fino adesso”. Lo dice Roberto Sasso Del Verme, primo cittadino uscente e candidato sindaco di Laigueglia con la lista “Uniti per il domani”, nel suo appello al voto in vita delle comunali del 14 e 15 maggio.

La lista, contrassegnata dal numero 2 sulla scheda elettorale, vuole “portare avanti l’attività amministrativa portata avanti finora (e con un numero piuttosto esiguo di persone, dato che purtroppo siamo rimasti in pochi a operare in municipio) e che ci ha consentito di ottenere oltre 11 milioni di finanziamenti che sono stati riversati nel nostro splendido borgo, nelle attività sulle spiagge, nella sistemazione di edifici che avevano bisogno di interventi urgenti, nella creazione di una viabilità più sicura, nell’abbattimento del rischio idrogeologico. A ciò si aggiungono i 2,5 milioni di investimenti comunali effettuati negli ultimi due anni e che porteranno alla riapertura dell’ex capannone Sar come centro sportivo polivalente alla sistemazione della chiesetta del nostro vecchio cimitero”.

“Stiamo facendo tanti, tanti lavori su Laigueglia. Sempre con il cuore. Sicuramente si può migliorare tutto, si può fare meglio, ma ci vuole una squadra. Questa volta la squadra c’è ed è una squadra con una certa esperienza, composta dalla giunta uscente al completo, e con tanti innesti nuovi (soprattutto donne) che vogliono portare la loro voce per il bene di questo paese”.

Insomma, Roberto Sasso Del Verme e la sua squadra ci sono: “Ci siamo in prima persona, con il nostro cuore, con la nostra volontà di fare. Oltre al voto, chiediamo ai nostri concittadini anche collaborazione: le cose si devono continuare a fare come abbiamo fatto fino adesso, ma si devono anche migliorare. Non faremo promesse elettorali come tagli alle tasse o altri lavori pubblici, perché sappiamo che in questo momento storico bisogna concentrarsi su cose concrete. Noi lo abbiamo dimostrato in questi ultimi due anni”.

“Vogliamo continuare con la concretezza e riuscire a portare a casa ottimi risultati, migliorandoli grazie al vostro sostegno – dice Sasso rivolgendosi direttamente ai suoi concittadini – Il nostro è un impegno che richiede responsabilità e comunicazione. La nostra amministrazione ha sicuramente avuto dei difetti, ma è sempre stata aperta a qualsiasi suggerimento e a qualsiasi persona che in questi ultimi anni abbia voluto venire a parlare con me e i membri della mia squadra. E lo sarà anche per il futuro”.

“Il 14 e il 15 maggio se volete un’amministrazione concreta, che ci metta la faccia e le idee, votate la lista ‘Uniti per il domani’. Noi, con la vostra collaborazione, siamo pronti ad impegnarci con la testa, il cuore, e la concretezza”.