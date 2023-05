Laigueglia 2023, la Croce Bianca ai candidati: “Non usate la PA a fini elettorali”

Laigueglia. “Non usateci a fini elettorali. Chiediamo semplicemente di restare fuori dalla campagna elettorale”. È questo l’appello della croce bianca di Laigueglia a pochi giorni dal voto.

Nella giornata di ieri, infatti, è stato pubblicato un comunicato stampa, inviato dalla lista “Amo Laigueglia” del candidato sindaco Giorgio Manfredi e inerente proprio la situazione della PA.

“Al centro dell’incontro (avvenuto con la CB di Alassio, che dall’anno scorso lavora in collaborazione con Laigueglia), – ha affermato la lista di Manfredi, – la proposta che il gruppo vuole avanzare se dovesse amministrare il Comune di Laigueglia: concedere un supporto economico al progetto, mettere a disposizione gli attuali locali, le utenze e quanto necessario affinché si possa tornare ad avere un presidio stabile”.

Proposte che, sempre stando al comunicato, “sarebbero state accolte favorevolmente”. Ma la croce bianca di Alassio e Laigueglia ha contattato la redazione di IVG per fornire alcune precisazioni in merito.

“Troviamo non precise le dichiarazioni della lista, – hanno fatto sapere dalla PA, – per il semplice motivo che le cose elencate e identificate come ‘proposte avanzate e da noi accolte favorevolmente’ in realtà non rappresentano delle novità. Sono aspetti che il Comune ha sempre garantito nei 5 anni precedenti, mentre il nostro unico ed enorme problema è solo legato alla carenza di volontari, che non è citato nel comunicato stampa”.

“Questa specifica nasce dalla nostra volontà di fare chiarezza e di non far passare concetti inesatti”, hanno proseguito dalla croce bianca di Laigueglia per poi togliersi il classico sassolino dalla scarpa: “Per oltre un anno abbiamo organizzato riunioni con lo scopo di presentare i nostri problemi e chiedere aiuto. Ogni volta erano presenti 2 o 3 cittadini. Oggi scopriamo che la situazione della PA interessa a tutti”.

E la dichiarazione finale, un appello diretto ai candidati, sgombra il campo da nuove incomprensioni: “Ci tiriamo fuori in toto dalla campagna elettorale e chiediamo pertanto che la nostra realtà non venga quantomeno utilizzata a fini elettorali”.

Le croci bianche di Laigueglia e Alassio tengono comunque a dire che garantiscono massima disponibilità e collaborazione a chiunque dovesse vincere in questa tornata elettorale.