La Scuola Primaria di Varazze ha presentato i progetti Eco-Schools

Varazze. Venerdì 5 maggio, quattro classi della Scuola Primaria “Giuseppe Massone” dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”, hanno presentato i progetti relativi all’iniziativa Eco-Schools, un programma educativo “che favorisce le azioni concrete, ma che pone anche al centro del suo funzionamento l’educazione allo sviluppo sostenibile”.

La scuola, allo scopo di dare maggiore visibilità al progetto, ha creato un “Eco codice” o codice ecologico,

per sviluppare il tema scelto: “Rispetta la regola delle 4 R, rifiuta ciò che non è necessario, riduci i consumi, riutilizza, ricicla”.

“Un lavoro accurato sull’ambiente – spiegano da Ponente Varazzino – che ha impegnato positivamente e con ottimi risultati alunni e corpo insegnanti, consapevoli dell’importanza di tutelare tutto ciò che fa parte della natura, per un futuro veramente vivibile per le nuove generazioni”.

Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, presente alla cerimonia, si è complimentato per il lavoro svolto da alunni e insegnanti, esempio per tutta la cittadinanza, mentre l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno ha ricordato l’importanza della scuola quale fucina di idee e di comportamenti per la formazione dei futuri responsabili della cosa pubblica.

Soddisfazione per il preside Andrea Piccardi e il vicepreside Andrea Caradonna, nonché per alcuni rappresentanti del Rotary Club Riviera del Beigua e della responsabile dell’Eco Schools Albina Savastano, la quale consegnerà alla Scuola “G. Massone” la Bandiera Verde il prossimo 18 giugno.