La Sampdoria torna in Serie B dopo 11 anni: fatale la sconfitta contro l’Udinese

Liguria. La Sampdoria scende in Serie B dopo 11 anni. Lo fa al termine di una stagione drammatica perché la discesa nella serie cadetta non era l’incubo peggiore da cui stare alla larga.

Retrocessione nell’aria già da parecchie settimane e certificata oggi dalla sconfitta 2 a 0 sul campo dell’Udinese. I friulani hanno chiuso la pratica in poco più di mezzora, con le reti di Pereyra e Masina.

La Sampdoria ha giocato una partita generosa, ma come al solito non è bastato. Gli errori dal punto di vista tecnico ci sono stati. E molti. Ma è lapalissiano come la retrocessione sia la conseguenza diretta della crisi societarie derivante dalle vicisittudini di Massimo Ferrero.