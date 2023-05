La nuova struttura del gattile di Enpa sarà a Cadibona, l’inaugurazione il 7 giugno

Albissola/Savona. E’ stato scelto il luogo che sostituirà l’ormai ex gattile di Albissola Marina. La nuova struttura di Enpa sorgerà a Cadibona, in via Nazionale Piemonte 158. L’inaugurazione ufficiale mercoledì 7 giugno alle 15.

La chiusura del gattile albissolese ha creato grandi malcontenti tra le volontarie che si occupavano dei gatti nella struttura in via Ines Negri: non hanno mai digerito la chiusura di questa struttura con una storia ventennale. Il Rifugio Amico Gatto di Albissola era infatti diventato un punto di riferimento sul territorio per trovare un gattino da adottare e per assicurare ai mici (anche randagi) coccole e un luogo dove dormire al riparo.

Per essere messa a norma la struttura aveva bisogno di alcuni interventi, ma da Enpa la volontà di smantellare questo sito e di trovarne un altro, anche più vicino a Savona, si è sempre manifestata chiara. E così ora, dopo circa sei mesi, si inaugura una nuova struttura che non sarà solo un gattile ma anche un canile.