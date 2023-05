La lista “Amo Laigueglia” incontra la Croce Bianca: “Massimo supporto per riaprire la sede laiguegliese”

Laigueglia. “Aver perso l’opportunità di avere nel nostro borgo la sede della Croce Bianca non è una bella cosa ed indubbiamente una tranquillità per i nostri cittadini e per i turisti tornare ad averla”. Con questi presupposti questa mattina il candidato sindaco di “Amo Laigueglia” Giorgio Manfredi ha incontrato la presidente della Croce Bianca “Gino Montesi” di Alassio Alda Naso.

Al centro dell’incontro la proposta che il gruppo vuole avanzare se dovesse amministrare il Comune di Laigueglia: concedere un supporto economico al progetto, mettere a disposizione gli attuali locali, le utenze e quanto necessario affinché si possa tornare ad avere un presidio stabile.

“La presidente della Croce Bianca ha accolto favorevolmente la proposta e disposta alla collaborazione fattiva per renderla operativa con la massima celerità – precisa Manfredi che aggiunge – Va il ringraziamento ai militi che sino a poco tempo fa con fatica hanno sostenuto questo progetto ed un ringraziamento a quelle associazioni che negli anni passati hanno sostenuto economicamente il progetto, ma il Comune si deve impegnare in prima persona a sostenere e favorire questo presidio specialmente dovendo affrontare un periodo estivo intriso di traffico e problemi viari che spesso ritardano i soccorsi”.