La giovane Megattera continua il suo “tour” nel Mar Ligure: avvistata in zona Capo Noli

Noli. Anche durante la giornata di ieri è stata avvistata la giovane “Megattera” che ormai da alcune settimane nuota nel Mar Ligure.

Nelle prime ore del mattino l’esemplare, avente una lunghezza di circa 10 metri, dopo essere stato avvistato da un diportista che transitava con la propria imbarcazione nei pressi dell’Area Marina protetta di Bergeggi, si è spostato in zona Capo Noli dove, nel tardo pomeriggio, è nuovamente avvistato e riconosciuto dalla Motovedetta CP 864 della Guardia Costiera che era giunta in zona al fine di assicurarsi delle sue condizioni di salute.

L’esemplare, che come noto vive nei bacini oceanici (dalle acque polari alle acque tropicali, dall’Oceano Atlantico, all’Oceano Pacifico, compreso lo Stretto di Bering) è in grado di compiere lunghe migrazioni che possono arrivare a coprire migliaia di chilometri.

La Guardia Costiera “raccomanda a tutti gli utenti del mare le norme di condotta a cui attenersi in caso di avvistamenti di cetacei finalizzate ad evitare inutile disturbo all’animale marino”.

In particolare, “si raccomanda di non avvicinarsi mai ad una distanza inferiore ai 100 m dall’esemplare avvistato, di procedere a lentissimo moto e soprattutto non sostare a lungo in prossimità dello stesso ed infine di segnalare l’evento utilizzando l’apposita applicazione, scaricabile su tutti i dispositivi mobili, denominata PlasticFreeGC alla Sezione Avvistamenti”.