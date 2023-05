La Fratellanza Savonese centra il secondo posto finale e torna in Serie A2

Ancona. Si è conclusa, con la terza e ultima prova del campionato nazionale “Trofeo San Carlo Veggy Good”, la regular season di Serie B di ginnastica artistica maschile e femminile, in scena al PalaPrometeo di Ancona con l’organizzazione della società locale della Giovanile Ancona.

Le prime tre squadre classificate hanno guadagnato la promozione in Serie A2. Tra le ragazze Forza e Coraggio Milano ha vinto il titolo di categoria, con Fratellanza Savonese e Vis Academy rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

La Fratellanza Ginnastica Savonese, dopo i secondi posti ottenuti nelle prime due prove, a Firenze in febbraio e a Ravenna in marzo, partiva dalla terza posizione in graduatoria. Dopo il risultato di Ancona, la squadra biancoblù è riuscita a garantirsi la seconda piazza e la conseguente promozione in Serie A2. La Fratellanza, retrocessa dalla Serie A1 alla A2 nel 2016 e dalla A2 alla B l’anno successivo, fa così ritorno nel secondo livello della competizione a squadre nazionale.

Il risultato è stato conquistato dalle ginnaste Alessia Contatore, Elena Ferrari, Beatrice Vettori, Flavia Garbarino, Marta Torriglia, Giorgia Piccarolo (in prestito dalla Forza e Virtù di Novi Ligure), Alessia Palazzi. A seguirle, i tecnici Lidia Caselli, Mario Sbaiz, Roberto Gemme.

A premiare le squadre sul podio di giornata e del campionato c’erano il consigliere federale Pierluigi Miranda, il presidente del Comitato regionale Marche Marco Baioni e il numero uno della Giovanile Ancona Maurizio Urbinati.

La squadra della Fratellanza Ginnastica Savonese

La Fratellanza Ginnastica Savonese sul podio