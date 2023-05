La Fiera del Libro per la prima volta a Cairo: arte e lettura protagoniste nel centro storico

Cairo Montenotte. Per la prima volta, Cairo Montenotte organizza la Fiera del Libro. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, dal 9 all’11 giugno.

La tre giorni sarà animata da diversi appuntamenti, non mancheranno convegni, presentazioni di libri, stand, letture itineranti, laboratori per bambini, esposizione di libri antichi, aperitivi letterari. Per l’occasione si “vestiranno a tema” anche le vetrine delle attività commerciali del centro storico.

Tra le protagoniste ci sarà anche l’arte con due esposizioni: venerdì 9 giugno verrà inaugurata, alle ore 18 nel Foyer del Teatro Osvaldo Chebello, la mostra “Artisti tra le pagine”, a cura de I Cavalieri dei Ricordi; mentre sabato 10 (ore 18, Ferrania Film Museum) verrà presentata la mostra fotografica di Matteo Musetti intitolata “Destinazione Ferrania – La Val Bormida”, che inizierà il 30 giugno.

“La Fiera del libro è un progetto che avevamo in mente da un po’ di tempo e che vorremmo organizzare ogni anno – dichiara Caterina Garra, assessore alla Cultura – ci teniamo a promuovere la lettura in quanto crediamo sia molto importante per tanti motivi, ad esempio grazie ai libri possiamo migliorare la nostra scrittura, imparare nuovi vocaboli, staccare gli occhi dal nostro cellulare o dal pc e dedicarci a noi stessi. I libri possono insegnarci tante cose, ci possono anche portare in luoghi lontani, sviluppare la nostra creatività. Che crediamo nella lettura lo dimostra anche il fatto che abbiamo ottenuto la qualifica di ‘Città che legge’. Vorremmo cercare di portare a Cairo persone da fuori, persone che amano leggere e che amano l’arte”.

E proprio ai libri e alla lettura è stata dedicata l’ultima panchina degli artisti realizzata: è stata posizionata in biblioteca, a dipingerla l’artista Massimo Gariano. “Contiene citazioni di letteratura, satira, fumetti, cinema… È molto bella ed è da vedere e da leggere” commenta Garra.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 9 GIUGNO

Ore 17 Biblioteca Civica Francesco Cesare Rossi:

– Presentazione Evento

Ore 18 Foyer del Teatro Osvaldo Chebello: ARTISTI TRA LE PAGINE

– Inaugurazione Mostra a cura de I Cavalieri dei Ricordi

SABATO 10 GIUGNO

Dalle ore 9:30 Via Roma: IL TALISMANO FATATO TRA STORIE E COLORI – Monica Porro

Laboratorio per bambini dai 3 anni in su, a cura della pittrice Monica Porro

Ore 11 Biblioteca: TERRITORI CHE SI TRASFORMANO con Paola Dubini, Antonio Rusconi e Pierluigi De Cesero

– Cultura e imprenditorialità per una strategia di rilancio, con Paola Dubini, professoressa di management all’Università Bocconi di Milano, Antonio Rusconi, Sindaco di Bellano, e Pierluigi De Cesero, Presidente della Fondazione Vajont e consorzio CONIB

Ore 16 Biblioteca: 7 FINESTRE – di Enrico Palandri – Bompiani Editore

– Presentazione del libro in compagnia dell’autore Enrico Palandri e della professoressa Graziella Rebagliati.

Letture di Eleonora Demarziani e Paolo Scorzoni

ore 17:30 Centro Storico: PASSEGGIANDO TRA LE PAROLE

– Letture itineranti a cura della compagnia teatrale “Uno sguardo dal palcoscenico”

Ore 18 Ferrania Film Museum: DESTINAZIONE FERRANIA – LA VAL BORMIDA di Matteo Musetti

– Introduzione alla mostra fotografica di Matteo Musetti

DOMENICA 11 GIUGNO

Ore 11 Biblioteca: PROVINCIA NON PERIFERIA – di Paolo Manfredi – Egea Editore

– Presentazione de libro in compagnia dell’autore Paolo Manfredi

Ore 15 Via Roma: FRIDA KAHLO E IL FASCINO DELLA BRUTTEZZA – Marzia Pistacchio

– Laboratorio di scrittura creativa dai 10 ai 100 anni, a cura della scrittrice Marzia Pistacchio con live painting della pittrice Monica Porro

Ore 16 Biblioteca: NASCERE AL TEMPO DELLA TECNICA – Rosella Prezzo

– Dal libro: Trame di Nascita. Tra miti, filosofie, immagini e racconti. Incontro con l’autrice Rosella Prezzo, filosofa e saggista

Ore 18:30 Chiostro del Ferrania Film Museum: FORSE UN MIRACOLO… – Luca Franchelli

– Piccole riflessioni su grandi poesie e canzoni: Aperitivo letterario a cura del prof. Luca Franchelli

NELLE GIORNATE DI SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO

PASSEGGIAMO NEL CENTRO STORICO GUIDATI DAI LIBRI LOCALI

– A cura del prof. Lorenzo Chiarlone, info presso lo stand dedicato a Porta Sottana – visite guidate con orari 10,30-16,30-18,00

LABORATORI CREATIVI – Presso gli stand dedicati nel centro storico

ESPOSIZIONE DI LIBRI ANTICHI – Volumi dell’Abbazia di Ferrania in mostra nella Biblioteca Civica F.C. Rossi

ARTISTI TRA LE PAGINE – Mostra di pittura nel Foyer del Teatro Chebello, a cura de I Cavalieri dei Ricordi. Apertura dal 10 maggio dalle ore 16 alle ore18:30

STAND DI LIBRERIE, EDITORI E FUMETTI NEL CENTRO STORICO LASCIA UN LIBRO PRENDI UN LIBRO – Postazioni permanenti nella Biblioteca Civica “F.C. Rossi” – Giardini Piazza della Vittoria- Lea C. Anselmi

LE VETRINE DEL CENTRO STORICO – Allestite a tema dai commercianti