Laigueglia. Si intitola “Valore e cultura dell’acqua. Recupero e trattamento” l’incontro tenutosi ieri sera a Laigueglia, presso la Sala Semur, e organizzato dalla lista numero “Uniti per il domani” che supporta la ricandidatura del sindaco uscente Roberto Sasso Del Verme.

Durante la serata, che ha visto la partecipazione del geologo Diego Marsetti di Ecogeo Group di Bergamo, si è parlato di trattamento e recupero delle acque, desalinizzazione dell’acqua di mare in previsione della emergenza idrica ormai attuale.

“In questi anni abbiamo avuto problemi dovuti alla carenza di precipitazioni – ha spiegato il sindaco uscente Roberto Sasso Del Verme – Perciò seppur pensando al recupero delle acque piovane, non piovendo bisogna trovare soluzioni alternative. Noi abbiamo il mare, perciò una di queste può essere la desalinizzazione con osmosi. Una soluzione che, banalmente, potrebbe anche risolvere la questione della pressione delle condutture, pensando di poter usare l’acqua di mare per i lavapiedi e le docce delle nostre spiagge”.

“Di questo tema è giusto che ne parli ‘chi ne sa’. Perciò abbiamo invitato un esperto che ci parlerà degli impianti già realizzati in Italia e non solo, quindi cose concrete e già esistenti; poi abbiamo l’europarlamentare Marco Campomenosi, che ci spiegherà l’interesse della Comunità Europea rispetto a questo tema. Perché come ogni cosa, i progetti vanno elaborati ma poi vanno anche finanziati, hanno costi che vanno coperti in qualche modo. Vediamo cosa sta succedendo a Genova con il tentativo di realizzare un desalinizzatore a servizio di tutta la città”.

Presente alla serata anche l’europarlamentare Marco Campomenosi, che ha illustrato l’impegno dell’Europa su questo tema e le possibilità di reperire i fondi europei per la realizzazione dei progetti.

La desalinizzazione per risolvere la crisi idrica: se ne parla a Laigueglia

“Si tratta di tecnologie che costano ancora molto, ma ci sono già le norme ed i finanziamenti per aiutare le comunità che vogliono andare in questa direzione – ha spiegato Campomenosi – Io sono genovese e tutti i liguri conoscono il progetto del sindaco Marco Bucci di un grande dissalatore. A livello nazionale è stata nominata una figura che si occuperà del tema della sanità. Il mondo dell’agricoltura della pianura padana ci chiede di intervenire e anche nel ponente della nostra regione abbiamo problematicità storiche che dobbiamo risolvere al più presto”.

“Quindi l’incontro di stasera [ieri sera] serve non solo ad aiutare l’amico Roberto e le persone candidate con lui, ma per cercare di dare una panoramica su tutti gli strumenti che possono aiutare a fare questo. Strumenti che sono molti e il tema, anche a livello europeo, è sempre più importante. Alcuni paesi sono molto più avanti: la Spagna, in questo senso, ha già fatto tante cose. L’Italia può fare molto bene, collaborando con Paesi europei ed extraeuropei che hanno tanta esperienza in questo senso”.