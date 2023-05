La denuncia del sindacato Unarma: “A Savona i carabinieri non trovano parcheggio”

Savona. “A Savona i carabinieri che prestano servizi non possono parcheggiare le loro macchine”. La denuncia arriva da Unarma, associazione sindacale dell’Arma dei Carabinieri.

“Sono rimaste disattese le richieste di questa associazione che ha chiesto un incontro urgente riguardo la carenza di parcheggi per il personale del comando provinciale dei carabinieri di Savona – dice in una nota il segretario generale di Unarma Antonio Nicolosi – I nostri colleghi hanno solo 6 posti per le loro automobili private e sono costretti, tra disagi e ritardi, a cercare parcheggi di fortuna per svolgere la loro attività di sicurezza e controllo del territorio”.

“Restiamo increduli e ci chiediamo è questo il rispetto delle istituzioni rappresentate dal sindaco di Savona Marco Russo nei riguardi dei militari dell’Arma dei carabinieri che operano con dedizione e sacrificio alla protezione e sicurezza dei cittadini savonesi?”, si domanda Nicolosi.