Juniores, Albenga. La precisazione di Mambrin: “Non sono stato esonerato. Da sette mesi circola il nome del sostituto”

Albenga. Il cambio societario dalla gestione targata Simone Marinelli a quella di Santi Cosenza sta creando un ridimensionamento all’interno del mondo Albenga Calcio. Se per la Prima Squadra c’è da sciogliere il nodo allenatore, con un colloquio ancora da programmare con Pietro Buttu, il discorso Juniores verrà definito senza la presenza di mister Marco Mambrin, separatosi da qualche giorno dall’ambiente bianconero. Circolava la voce di un esonero, ma il tecnico l’ha smentita oltremodo: “Ho regolarmente concluso la mia stagione in panchina insieme ai miei collaboratori Pulerà e Patrucco, terminandola in crescendo con la bella vittoria a Ceriale e nel derby con l’Imperia, poi purtroppo tolta a tavolino”.

“Da sei/sette mesi circola il nome di colui che guiderà la Juniores Nazionale l’anno prossimo” ha rivelato Mambrin. Infatti ci sarebbe già la voce dell’affidamento della leva a mister Massimiliano Marzano. “La nuova dirigenza ha dato chiara indicazione di voler proseguire sulla decisione presa precedentemente, d’altronde non sono mai stato contattato né ho mai incontrato nessuno. Intanto i lavori di allestimento della squadra Juniores proseguono e, siccome la ritengo una decisione ingiusta nei miei confronti dopo gli anni di lavoro svolto per questa società, l’accetto, ma di conseguenza scelgo di non rimanere a disposizione“.

L’autovalutazione positiva dell’esperienza bianconera può dare indubbiamente delle soddisfazioni all’ex allenatore di Alassio e Ceriale: “Ho lavorato 4 anni insieme ai direttori Pollio, Mei, Caverzan e Ghillino in un settore giovanile in crescita e contribuito insieme ai bravi colleghi, assieme a chi mi ha preceduto, a far trovare pronti a indossare la maglia della Prima Squadra i giovani 2002, 2003, 2004, 2005″.

“Questo è stato molto utile già l’anno scorso sotto la guida di Alessandro Lupo e poi di Flavio Ferraro per un campionato terminato ai primi posti dei playoff nonostante i noti problemi societarie – continua il tecnico -. Poi si è proseguito in questa grande stagione, sotto la sapiente guida di Pietro Buttu, che ha riportato l’Albenga in Serie D”.

Sui momenti belli la scelta è stata ardua ma su qualcuno di essi non ci sono stati dubbi: “Ovviamente è stata molto esaltante la stagione 2021/2022, quella della finale regionale, con una rimonta pazzesca con 15 risultati utili consecutivi dopo una partenza difficile. Peccato solo per quegli ultimi 10 minuti contro la Fezzanese, ma va bene così. Conservo un ottimo ricordo anche della stagione 2019/2020, dove abbiamo giocato con 3/4 della rosa sottoleva riuscendo a fare un ottimo piazzamento in campionato e a vincere con gli stessi giocatori il campionato provinciale Allievi guidati da Mario De Rosa”.

Un addio dato col sorriso, quindi, soprattutto sotto il punto di vista umano: “Lascio tanti amici ai quali rimarrò sempre legato. Faccio tanti auguri alla società di ben figurare nel campionato di Serie D”.

E per il futuro ci sono già novità? La risposta di Marco Mambrin appare decisamente affermativa: “Penso di meritare di lavorare in un progetto serio e tra poco saprete di più. Ho sempre preferito rimanere tra Prima Squadra in Promozione o Eccellenza e Juniores Nazionale o Regionale. Intendo rimanere a questo livello. Primo allenatore o parte di uno staff qualificato non fa differenza, ma prediligo lavorare in questi ambiti non proprio amatoriali. Grazie alla mia famiglia che mi sprona e mi supporta posso dare ancora il mio contributo nelle prossime stagioni“.