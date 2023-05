Jan Casella: “Prenderemo Alassio per mano, vogliamo renderla una città in cui ognuno vorrebbe crescere i figli”

Alassio. “Noi vogliamo fare di Alassio la città in cui ognuno di noi vorrebbe far crescere i propri figli, una città in cui sia agevole e stimolante fare impresa e creare posti di qualità”. E’ la promessa di Jan Casella, candidato sindaco di Alassio Di Tutti, a pochi giorni dal voto per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Il consigliere di minoranza uscente è pronto a sfidare l’attuale sindaco Marco Melgrati con un piano chiaro: migliorare ciò che in questi anni, a suo avviso, non ha funzionato: “Dobbiamo garantire pulizia, sicurezza, decoro urbano e verde pubblico di qualità, tutti elementi che in questi ultimi anni sono stati carenti. Noi ci impegneremo fin da subito con umiltà e dedizione a migliorarli”.

“Al contempo – avverte – dobbiamo investire meglio, con più professionalità e competenza, nell’unica nostra economia, quella turistica, lavorando finalmente con dedizione alla destagionalizzazione della nostra offerta. Per farlo dobbiamo valorizzare al meglio la collina e il turismo sportivo, e investire in eventi culturali di qualità tutto l’anno per richiamare turisti”.

“Noi dobbiamo spezzare questa distanza che si è creata tra il palazzo, i cittadini e le categorie – spiega – Non vogliamo ‘prendere in mano’ la città, vogliamo prenderla ‘per mano’: insieme a cittadini, categorie e persone costruire un nuovo inizio per Alassio”.

Un altro tema chiave è quello sanitario: “I nostri cittadini e i turisti che scelgono la nostra splendida città per passare le proprie vacanze e godere di questo splendido mare, della nostra spiaggia e della nostra offerta turistica, devono poter anche contare su una sanità territoriale di qualità. Per questo io prendo un impegno con i cittadini: che dal 16 maggio, quando sarò sindaco, chiederò subito un incontro al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per ottenere la riapertura immediata del pronto soccorso H24. Su questo tema, come su molti altri, la nostra amministrazione non mollerà di un centimetro, nemmeno un secondo, finché non avremo ottenuto il risultato per la nostra comunità”.

Le ragioni per votare Alassio Di Tutti – Jan Casella Sindaco quindi sono essenzialmente tre: “Per lasciarci alle spalle questo sistema di potere, che in questi 30 anni avrà anche costruito qualcosa di buono ma che in tanti altri punti è stato carente; per costruire insieme un nuovo inizio; per far sì che la nostra città possa finalmente rialzare la testa e tornare ad essere protagonista in termini di qualità della vita quotidiana e in in termini di offerta turistica”.