IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 20 al 26 maggio

Savona. Da sempre a IVG crediamo che far parte di una comunità voglia dire mettersi al servizio del territorio. Per questo abbiamo lanciato da tempo “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, con l’obiettivo di aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Di seguito le offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 20 al 26 maggio all’interno della sezione IVG Lavoro.

INSTALLATORE SPECIALIZZATO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

La S.C.T. s.r.l. di Toirano, azienda che opera da oltre 30 anni sul territorio, ricerca due figure da inserire all’interno dell’organico. La ricerca ha carattere di urgenza.

AUTISTA SOCCORRITORE

La P.A. Croce Bianca di Noli Odv ha indetto una PROCEDURA PER TITOLI e COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO per un periodo di 4 Mesi di 1 unità.

AIUTO COMMESSA/O

VapeLiguria Srl ricerca aiuto commessa/o per lo Store di Alassio in Corso Dante Alighieri 227.

AGENTE IMMOBILIARE

Fondocasa Network ricerca per le sue agenzie della provincia di Savona neodiplomati da poter inserire all’interno dei propri uffici per uno stage retribuito!

MANOVALE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante e strutturata azienda del settore edile un/una MANOVALE ANCHE SENZA ESPERIENZA. Sede di lavoro Imperia.

INFERMIERE/A PROFESSIONALE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per primaria azienda cliente in crescita operante nel settore sanitario INFERMIERI/E PROFESSIONALI. Sede di lavoro entroterra di Imperia.

ASCENSORISTA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante cliente in crescita un/una ASCENSORISTA. Il lavoro si svolgerà in provincia di Savona e di Imperia.

CAMERIERE/A AI PIANI

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per primaria struttura ricettiva una/un CAMERIERA/E AI PIANI. Sede di lavoro San Bartolomeo al Mare

