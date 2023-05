IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle dal 13 al 19 maggio

Savona. Da sempre a IVG crediamo che far parte di una comunità voglia dire mettersi al servizio del territorio. Per questo abbiamo lanciato da tempo “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, con l’obiettivo di aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Di seguito le offerte di lavoro della settimana dal 13 al 19 maggio pubblicate all’interno della sezione IVG Lavoro.

COMMESSA PANIFICIO

Il panificio Pani e Grani ricerca per le sedi di Finale Ligure e Noli risorse da inserire nel ruolo di commessa – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/commessa-panificio/

OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI

La Servizi Ambientali Spa ha indetto una pubblica selezione per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Addetto Uff. Tecnico –OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/operaio-specialista-impianti-e-reti/

INFERMIERE PROFESSIONALE

La Cooperativa Progetto Città, con sede in Savona e operativa con vari servizi su tutta la Provincia, è alla ricerca di infermieri da inserire in organico (no sostituzione) per lavoro su turni esclusivamente notturni presso rinomata struttura residenziale in centro a Savona – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/infermiere-professionale/

COMMESSO/A PER SUPERMERCATO

Supermercato in Borgio Verezzi seleziona persone per differenti ruoli, sia stagionali che contratti di apprendistato – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/commesso-a-per-supermercato/

ADDETTO ALLE PULIZIE

Residence Oleandro in Pietra Ligure ricerca addetto alle pulizie – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetto-alle-pulizie/

FATTORINO/A IN ETA’ DI APPRENDISTATO

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante fornitore di attrezzature d’ufficio un/una FATTORINO/A IN ETA’ DI APPRENDISTATO. Sede di lavoro vicinanze di Carcare – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/fattorino-a-in-eta-di-apprendistato/

ELETTRICISTA

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante e strutturata azienda del settore edile un/una ELETTRICISTA con esperienza pregressa nella mansione. L’attività lavorativa si svolgerà presso vari cantieri nel savonese ed in Valbormida – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/elettricista-valbormida/

AIUTO-ELETTRICISTA

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante e strutturata azienda del settore edile un/una AIUTO-ELETTRICISTA. L’attività lavorativa si svolgerà presso vari cantieri nel savonese ed in Valbormida – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/aiuto-elettricista/

OPERAIO/A INSTALLATORE/TRICE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante e strutturata azienda del settore edile un/una ELETTRICISTA con esperienza pregressa nella mansione. L’attività lavorativa si svolgerà presso vari cantieri nel savonese ed in Valbormida –https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/operaio-a-installatore-trice/

SEGRETARIA/O IN ETA’ DI APPRENDISTATO

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante azienda cliente operante nel settore di noleggio auto una/un SEGRETARIA/O IN ETA’ DI APPRENDISTATO. Sede di lavoro nelle vicinanze di Albenga – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/segretaria-o-in-eta-di-apprendistato/

AIUTO CUOCO/A

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per primaria struttura sanitaria un/una AIUTO CUOCO/A. Sede di lavoro nelle vicinanze di Imperia – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/aiuto-cuoco-a-5/

MAGAZZINIERE/A CARRELLISTA

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante azienda operante nel settore alimentare un/una MAGAZZINIERE/A CARRELLISTA. Luogo di lavoro nelle vicinanze di Pieve di Teco (IM) – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/magazziniere-a-carrellista/

MAGAZZINIERE/A – OPERAIO/A DI OFFICINA

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante cliente in crescita un/una MAGAZZINIERE/A – OPERAIO/A DI OFFICINA. Luogo di lavoro Imperia – https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/magazziniere-a-carrellista/

CORSI DI FORMAZIONE

OPERATORE ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI MANUFATTI IN CERAMICA

The Old School s.r.l. con sede in Savona propone un corso specifico di formazione per figure professionali : Operatore alla produzione artigianale di manufatti in ceramica – https://www.ivg.it/annuncio-corso/operatore-alla-produzione-artigianale-di-manufatti-in-ceramica/

