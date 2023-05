Italiani Juniores: Rari Nantes Savona d’oro nel Duo con Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto la medaglia d’oro nella Finale del Duo femminile che si è conclusa poco fa nella piscina comunale Zanelli di Savona, dove si sta svolgendo il campionato italiano estivo Juniores di nuoto artistico.

La coppia savonese, formata da Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea, con riserva Beatrice Andina, si è laureata campione d’Italia 2023 totalizzando 251.9001 punti. Al secondo posto si è classificato il Busto Nuoto con la coppia formata da Alessia Macchi e Susanna Pedotti che ha totalizzato 249.0001 punti, mentre al terzo posto si è piazzato il Syncro Med Muriantichi con la coppia formata da Lidia Longo e Costanza Traina che ha totalizzato 246.3499 punti.

Il secondo Duo presentato dalla Rari Nantes Savona, formato da Giorgia Lucia Macino e Giulia Vernice, con riserva Sophie Tabbiani, si è classificato al sesto posto con 237.8335 punti.

La premiazione delle atlete è stata effettuata dall’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, e dal consigliere della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone.

Hanno assistito alla gara anche l’assessore allo sport della Regione Liguria, Simona Ferro, il consigliere della Regione Liguria, Roberto Arboscello, il Consigliere federale e vicepresidente della Rari Nantes Savona, Giuseppe Gervasio, il presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, ed il commissario tecnico della Nazionale italiana di nuoto artistico, Patrizia Giallombardo.

La squadra della Bper Rari Nantes Savona è composta da Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Vittoria Peri, Greta Gitto, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Alice Tissone, Ilaria Ricuperato, Maria Vittoria Manni, Melissa Polidoro Baglione, Martina Perata, Alice Maddalena.

La atlete biancorosse sono guidate dagli allenatori Bendetta Parisella e Federica Sala.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona. L’ingresso per assistere a tutte le gare in programma è gratuito.

Di seguito il programma odierno delle gare.

Domenica 28 maggio 2023 – 4^ giornata:

08,00 – 09,00 Riscaldamento Squadra

09,15 – 10,40 FINALE SQUADRA

11,00 – 11,45 Riscaldamento Solo F. e Solo M.

12,00 – 13,30 FINALE SOLO F. e SOLO M.