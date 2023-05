Invasi idrici nelle cave dismesse contro la siccità, Giampedrone: “In Liguria non ci sono siti adatti”

Liguria. Utilizzare la cave dismesse come invasi per la raccolta di acqua piovana, l’idea aveva messo d’accordo maggioranza e minoranza in Regione, la misura, infatti, non solo sarebbe stata utile per limitare gli effetti della siccità, ma anche per le necessità dell’antincendio boschivo. Ma, in base a quanto dichiarato oggi in consiglio, in Liguria non esistono cave adatte.

In risposta ad un’interrogazione del consigliere Pd Armando Sanna, autore di una mozione sul tema approvata all’unanimità dall’aula più di un anno fa, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha dichiarato: “La direzione generale del Territorio ha fatto una ricognizione, ma l’azione ha dato esito negativo perché la quasi totalità sono cave di versante. I vuoti generati dalle attività di coltivazione sono contornati da ripide pareti montuose che renderebbero complesse le operazioni di riempimento. Inoltre l’utilizzo di queste aree come invasi sarebbe negativamente rilevante sull’assetto idrogeologico del territorio“.

Diversa, invece, la situazione delle cave definite “perifluviali” che “meritano un’indagine per poterne valutare un possibile recupero come aree privilegiate per il ricarico delle falde”. Un’area con queste caratteristiche si trova ad esempio nel bacino del fiume Roja, alle spalle di Ventimiglia.

Tuttavia le cave potrebbero avere un’altra utilità. Nel piano predisposto dal Governo per combattere la siccità, come ha ricordato Giampedrone, c’è il tema dell’asportazione di sedimenti dagli invasi esistenti per aumentarne la capacità e questi detriti andrebbero poi smaltiti da qualche parte.

Del resto solo nei dintorni di Genova sono numerose le cave abbandonate che attendono da decenni una riqualificazione. Notizia recente, pubblicata da Genova24, è quella di un progetto per la produzione di energia rinnovabile presentato dal Gruppo Vitali per l’ex cava Italcementi dei Camaldoli. A breve distanza, sulla sponda sinistra del Bisagno di fronte a Molassana, un’altra cava dismessa è utilizzata oggi per lo smarino del nodo ferroviario ed è previsto un suo utilizzo futuro come parcheggio di interscambio a servizio dello Skymetro. Nel Ponente genovese un’altra grande area estrattiva in disuso si trova in Val Varenna.

In ogni caso verrà convocata una commissione consiliare sul tema. “La siccità è sempre più un’emergenza di cui non possiamo ricordarci solo in estate o quando la mancanza di pioggia rende urgente misure straordinarie – commenta Sanna -. I cambiamenti climatici che stiamo vivendo e quanto successo in Emilia Romagna lo dimostrano. Bisogna essere pronti per tempo per affrontare la crisi idrica e essere preparati con adeguate riserve. Ci fa comunque piacere sapere che l’assessore voglia approfondire la questione in commissione, anche per quanto riguarda le cave perifluviali che potrebbero essere utilizzate per affrontare gli incendi boschivi. Ci auguriamo però, che non sia l’ennesimo incontro interlocutorio e che per giungere a delle soluzioni debba passare un altro anno”.