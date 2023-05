Ingoia una perlina e rischia di soffocare, un alassino la salva

Alassio. Stava riparando una collana di un’amica, quando si è alzata, è scivolata e ha ingoiato la perlina che aveva in bocca. La piccola pietra si è incastrata nella trachea, la donna riusciva a respirare a stento, ma non si è fatta prendere dal panico: è corsa dall’amico vicino, un osteopata, gli ha bussato alla porta e lui l’ha salvata.

“Sapevo che la mia salvezza era arrivare davanti a lui, perché ero certa che avrebbe saputo esattamente cosa fare e lo ha fatto”. È grande la gratitudine di Romina per Luca Musella, osteopata e massofisioterapista (lo è stato anche per la nazionale italiana di ciclismo), oltre che suo grande amico. Ed ora anche suo “salvatore”.

Sono stati infatti attimi di grande paura quelli vissuti dalla donna che in pochi secondi ha avuto la lucidità di percorrere quegli 80 metri che separano il suo studio da quello di Musella, un breve tragitto che le ha permesso di tornare a respirare ed evitare il soffocamento.

“Chi mi conosce sa che faccio sempre mille cose, spazio dell’edilizia, al restauro, dalla decorazione, al cucito, dalla pittura. Sono una persona molto paziente, ma anche caotica, distratta, maldestra perché come dice mia sorella metto troppo ‘entusiasmo’ in tutto quello che faccio. Se non ho l’attrezzo giusto lo invento e anche se non si dovrebbe fare, uso spesso denti e bocca per tenere chiodi, viti, attrezzi, penne a portata di mano”, racconta Romina che qualche giorno fa ha fatto proprio quell’errore.

“Ero per terra nel mio laboratorio, stavo aggiustando la collana di un’amica, una di quelle piena di perle, pietre, perline di tutte le misure – spiega – questa la metto qui, no ci va questa, prima la piccola, tolgo la grossa la metto in bocca e continuo a infilare. ‘Ci vorrebbe un ago’ penso, così mi alzo per prenderlo sullo scaffale, ma appena faccio un passo il tappetino steso per terra mi scivola sotto i piedi. Do un colpo di reni, tipico di chi sta per ristabilire l’equilibrio, ma nel farlo faccio un grosso respiro di sorpresa e quella perla grande che avevo ancora in bocca va giù dritta nella trachea”.

Romina non riesce più respirare, prende il telefono e scrive al suo amico Luca chiedendo aiuto, ma poi pensa: “è abbastanza vicino, corro da lui”. “Non ricordo neppure di aver suonato il campanello, forse ho solo iniziato a battere forte sulla porta, non lo so, ma appena l’ho guardato e mi ha visto ha capito subito cosa doveva fare”. E in effetti l’intervento dell’osteopata è stato tempestivo: ha proceduto con la manovra Heimlich e con due forti pressioni alla bocca dello stomaco, la perlina è stata rimossa e Romina è tornata a respirare.

“Sono arrivata da Luca che ero proprio al limite dell’apnea, ma sapevo che mi avrebbe salvata. Lo conosco da diverso tempo e so il suo impegno nel promuovere il più possibile queste manovre di disostruzione, io stessa (sono una personal trainer) ho fatto il corso con lui insieme al brevetto Bls un paio di anni fa, quindi sapevo un po’ come muovermi. È davvero una questione di istanti e si fa la differenza tra la morte e la vita e io oggi sono viva grazie a lui, gli sarò per sempre immensamente grata”, conclude Romina.